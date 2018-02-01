Известный каз-буржуй Сейсембай, ранее обвиненный во всех тяжких и сбежавший в США, прощен "на самом верху" и возвращается на родину

18:35 02.02.2018 Спасибо людям "наверху": Маргулан Сейсембай возвращается в Казахстан

Предприниматель поблагодарил за помощь и поддержку неравнодушных к его судьбе людей



Известный казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембай, ранее уехавший в США из-за преследования со стороны органов следствия сообщил, что возвращается.

11 января 2018 года Маргулан Сейсембай написал, что вынужден покинуть Казахстан из-за интереса следователей к его давним сделкам, касающимся компаний K-Mobile и Bitel и имеющим отношение к задержанному крупному предпринимателю Искандеру Еримбетову. По словам Сейсембая, им заинтересовались следователи Нацбюро по противодействию коррупции.

"Друзья,я возвращаюсь в Казахстан! Сейчас я нахожусь в Москве. Мне дали гарантии безопасности меня и моей семьи на самом высоком уровне! Так что жизнь продолжается! Мы еще многое сделаем вместе! Спасибо людям "наверху", проявившим понимание и здравый смысл!" - написал Сейсембай на странице в соцсети, предпочтя не называть имен тех, кто ему помог.

Бизнесмен также поблагодарил друзей и подписчиков за неравнодушие и поддержку

В ноябре 2017 года появилась информация, которая подтвердилась в декабре, о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым. В списке четверых задержанных, а позже арестованных, был назван Искандер Еримбетов. Источник - sputnik.ru

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