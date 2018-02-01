В джунглях Гватемалы обнаружена целая агломерация заброшенных городов древних майя

18:32 02.02.2018 Найдены десятки ранее неизвестных городов майя



Ученые исследовали более 2 тысяч квадратных километров местности.



Американские археологи обнаружили в Гватемале следы более 60 тысяч ранее неизвестных сооружений, принадлежащих цивилизации майя. По мнению ученых, наличие многочисленных оросительных каналов, дорог, крепостей и пирамид указывает на существование в древности на исследованных территориях десятков крупных городов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ArsTechnica.



Артефакты исчезнувшей цивилизации найдены на северо-востоке Гватемалы, всего при помощи лидаров (лазерных радаров) ученые исследовали более 2 тысяч квадратных километров местности.



Полученные данные указывают, что цивилизация майя была гораздо более многочисленной, чем считалось ранее, а ее разрастание началось вокруг обнаруженных поселений. Согласно предварительным оценкам специалистов, на этой территории могли проживать порядка 10 миллионов человек.



Древняя мезоамериканская цивилизация майя существовала на территории современных Мексики, Гватемалы и Гондураса в течение около 3,5 тысяч лет вплоть до начала колониального периода. Примерно в конце XVII века ее последний независимый город перешел в подчинение испанцев. Источник - Лента.Ру

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