Главного "пиарщика" ДАИШ 22-летнего Хаммуда схватили в Турции

18:14 02.02.2018 Турецкие силы безопасности задержали террориста ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), который отвечал за работу со СМИ.



По данным Dogan News Agency, речь идет о 22-летнем выходце из Сирии по имени Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд. Он был задержан в турецкой провинции Коджаэли.



Турецкие правоохранители установили, что боевик налаживал контакты со СМИ, а также распространял различные материалы группировки в интернете.



Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде был ликвидирован террорист ИГ, планировавший теракт на выборах президента в марте. Позднее ФСБ показала кадры спецоперации. Источник - iz.ru

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