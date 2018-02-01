"Знак божий". Роспремьер Медведев глуповато шутит на тему землетрясения в Алма-Ате

17:29 02.02.2018 Медведев рассказал о землетрясении в ходе обсуждения постановления номер 666



Медведев попал в землетрясение в Алма-Ате и обвинил нечистые силы



Премьер-министр Дмитрий Медведев, завершая заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате, пошутил насчет произошедшего там землетрясения.



Мы хорошо поработали в теплой атмосфере, сопровождавшейся небольшим землетрясением в период рассмотрения постановления совета министров Республики Беларусь №666, что, конечно, наводит на различные мысли. Тем не менее все благополучно было рассмотрено, все решения приняты. Источник - РИА Новости

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