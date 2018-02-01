|"Знак божий". Роспремьер Медведев глуповато шутит на тему землетрясения в Алма-Ате
17:29 02.02.2018
Медведев рассказал о землетрясении в ходе обсуждения постановления номер 666
Медведев попал в землетрясение в Алма-Ате и обвинил нечистые силы
Премьер-министр Дмитрий Медведев, завершая заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате, пошутил насчет произошедшего там землетрясения.
Мы хорошо поработали в теплой атмосфере, сопровождавшейся небольшим землетрясением в период рассмотрения постановления совета министров Республики Беларусь №666, что, конечно, наводит на различные мысли. Тем не менее все благополучно было рассмотрено, все решения приняты.