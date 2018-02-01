Не ссать! Неугомонный Рахмончик образовал "агитгруппу по пропаганде этики" душанбинцам

10:24 02.02.2018 Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об образовании агитационной группы по пропаганде среди населения этики жителя города.



Группу, в которую вошли представители всех управлений и отделов столичной администрации, депутаты местных маджлисов, возглавила вице-мэр Душанбе Мавсума Муини, сообщил "АП" источник в администрации города Душанбе.



По словам источника, перед группой поставлена задача, кроме пропаганды этики агитировать национальные ценности, уважение к национальной одежде, культуре, а также борьбу с угрозами терроризма, экстремизма, потребления наркотиков и др.



Группа будет работать во всех микрорайонах города с начала февраля до конца текущего года



Аваз Юлдашев, Источник - Asia-Plus

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