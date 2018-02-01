 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шлите письма, дата... подпись... Узбекистанцы смогут сообщать Мирзиееву о преследовании со стороны властей
10:22 02.02.2018

С 1 февраля запущена новая версия виртуальной приемной президента Узбекистана. Среди дополнительных возможностей функционала здесь размещен модуль "Сообщить о преследовании" для граждан, которые подверглись преследованию со стороны различных органов власти после обращения к главе государства, сообщает ИА "Фергана".

Сообщить о преследовании можно с помощью нажатия всего одной кнопки и заполнения специальной анкеты. Отмечается, что подобные жалобы будут рассматриваться оперативно и в приоритетном порядке, с привлечением правоохранительных органов.

Еще одной важной составляющей функционала обновленной версии виртуальной приемной можно назвать отмену анонимности. Если раньше граждане могли указать любой номер телефона, то теперь обращение будет отправляться только после введения одноразового пароля, предоставленного по указанному номеру в виде смс.

С момента избрания на пост главы государства Шавкат Мирзиеев провозгласил политику открытого диалога между народом и руководством страны. Впервые в республике появилась виртуальная приемная президента, чего трудно было представить в годы президентства Ислама Каримова. Тогда, напротив, власти не шли на контакт с населением, а обращения в вышестоящие инстанции нередко приводили к преследованию заявителей со стороны силовых структур.

За время работы виртуальной приемной Мирзиеева в нее поступило 1.619.758 обращений, из них 1.561.622 были рассмотрены. На практике лишь некоторые жалобы получают адекватную реакцию, но большинство заявлений заканчиваются стандартными чиновничьими отписками.

Источник - news.tj
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