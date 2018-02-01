 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лола Каримова-Тилляева сложила полномочия посла Узбекистана при ЮНЕСКО
09:57 02.02.2018

Дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева покидает должность посла республики при ЮНЕСКО, передает Tengrinews.kz. О результатах работы за 10 лет в качестве дипломата она написала на своей странице в Instagram.

"Сегодня мой последний рабочий день в качестве посла Узбекистана при ЮНЕСКО. Безусловно, 10 лет работы в качестве дипломата стали важной частью моей жизни. Я благодарна за этот бесценный опыт, за людей, которых мне довелось узнать, за возможность многому научиться и, главное, послужить своей Родине. Оглядываясь назад, я вспоминаю самые яркие проекты, проведенные нашим представительством за годы работы", - написала она.

Младшая дочь Каримова рассказала о культурных проектах, которые были включены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Это было сделано с 2008 года, когда представительство приступило к своей работе. В их числе традиция празднования "Навруза", песнопения народов Ферганской долины Узбекистана "Катта ашула", традиции и культура узбекского плова, культурное пространство "Байсуна", классические музыкальные традиции "Шашмаком", устное народное творчество "Аския".

Также, по ее словам, в 2016 году в список Всемирного наследия была внесена одна из самых больших горных систем в мире - Западный Тянь-Шань, охватывающая территорию Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В декабре 2017 года традиционные технологии производства атласа и адраса были включены в список передового опыта ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия.

"Я приняла решение об уходе с поста посла в ЮНЕСКО, но я продолжу свою работу по реализации проектов в сфере культуры, образования, науки и экологии. Я также намерена продолжать гуманитарную работу детского фонда "Ты не одинок", осуществляя далее программу тяжелых детских операций на сердце в сотрудничестве с французскими специалистами, а также продолжать работать по программам реабилитации детей с ограниченными возможностями и других проектов помощи детям в Узбекистане. На моем официальном сайте вы можете ознакомиться с подробным отчетом о работе, проделанной постоянным представительством Узбекистана при ЮНЕСКО за эти годы", - заключила она.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
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