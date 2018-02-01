Закат Rio Tinto. Самый крупный инвестор Монголии оказался в центре грандиозного скандала

09:41 02.02.2018 Самый крупный инвестор Монголии оказался в центре скандала

Rio Tinto подозревают в уклонении от уплаты налогов. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов



В новом отчете голландской некоммерческой группы говорится, что Turquoise Hill Resources Ltd., базирующаяся в Ванкувере, избегала выплаты сотен миллионов долларов канадских налогов на монгольскую шахту. В Центре исследований по многонациональным корпорациям сообщили, что Rio Tinto, материнская компания Turquoise Hill, использовала другие компании в Нидерландах и Люксембурге, чтобы финансировать Оюу Толгой. Группа заявляет, что, используя, по-видимому, дочернюю компанию в налоговой юрисдикции Люксембурга, где налоговые ставки значительно ниже, а не канадскую дочернюю компанию, которая фактически контролирует собственность на рудник, Rio Tinto экономит на налоговых выплатах приблизительно 470 млн. долл. США.



Компания не сразу прокомментировала это заявление.

Если бы компания Turquoise Hill напрямую получала прибыль от своих монгольских операций, вместо того, чтобы подключать к этому дочернюю компанию в Люксембурге, то за семь лет она заплатила бы 470 миллионов долларов США, считают эксперты.

В докладе также говорится, что монгольское правительство стремилось разорвать налоговые соглашения, которые позволили Rio Tinto получить доступ к более низким ставкам налога, но компания смогла обойти это препятствие благодаря инвестиционному соглашению, подписанному в 2009 году. После опубликования доклада канадцы, поддерживающие справедливость в отношении налогов, призвали правительство Канады пересмотреть свои международные договоры и ввести юридические требования для предотвращения злоупотребления налоговыми практиками.

Правительство попыталось пересмотреть решение налоговых вопросов, но после того, как компания Rio Tinto согласилась на некоторые уступки, она осталась в выигрышном положении – для нее действовала более низкая ставка в рамках соглашения, достигнутого в 2015 году, лишив страну налогов в размере 230 миллионов долларов США, говорится в докладе.



Соглашение было ратифицировано на основе прозрачной фактической информации и на условиях, сопоставимых с другими горнодобывающими операциями в глобальном масштабе, сказали в Рио Тинто.



Но Монголия, похоже, не удовлетворена сложившейся ситуацией. Страна начала новый налоговый спор в прошлом месяце, когда потребовала от владельцев Оюу Толгой выплатить налоги - 155 миллионов долларов США.



Майдар Сосорбарам, Источник - asiarussia.ru

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