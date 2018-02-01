 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Замки из песка. Хитрый турок Чалык продолжает окучивать туркменского падишаха
09:38 02.02.2018

Президент Туркменистана принял руководителя "Çalyk Holding"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Балканском велаяте, принял председателя совета управляющих группы компаний "Çalyk Holding" Ахмета Чалыка, сообщает Государственное информагентство.

Выразив главе государства искреннюю признательность за уделенное время, бизнесмен подчеркнул, что для возглавляемого им холдинга большая честь сотрудничать с нашей страной, демонстрирующей неуклонный прогресс в своем развитии. Как отмечалось, деловые круги Турции проявляют высокую заинтересованность в наращивании многолетнего продуктивного взаимодействия с Туркменистаном и участии в реализации развернутых здесь масштабных преобразовательных программ.

Констатируя плодотворный, традиционно дружественный характер туркмено-турецких отношений, которые находят свое конкретное воплощение в крупных совместных проектах, и, подчеркнув, что наша страна всегда открыта для равноправного взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил удовлетворение работой турецкого холдинга на туркменском рынке. Как отметил глава государства, претворяя в жизнь долгосрочную экономическую стратегию, Туркменистан нацелен на формирование современной диверсифицированной индустриальной и всей другой необходимой инфраструктуры, активное внедрение передовых технологий, что создает широкие возможности для эффективного взаимодействия с ведущими иностранными компаниями.

В ходе встречи руководитель "Çalyk Holding" проинформировал главу государства о положении дел на доверенных компании объектах, в том числе о ходе работ на строительстве Международного морского порта в городе Туркменбаши, призванного стать важным транзитно-транспортным и логистическим узлом регионального и межрегионального значения, а также завода по производству карбамида в городе Гарабогаз и комбинированной парогазовой электростанции на территории Марыйской ГЭС.

Ахмет Чалык подтвердил стремление холдинга к дальнейшему укреплению своих позиций на перспективном туркменском рынке, бизнес-привлекательность которого обусловлена имеющимся разноплановым потенциалом, благоприятным инвестиционным климатом и осуществляемыми в Туркменистане комплексными социально-экономическими реформами. В частности, речь шла о заинтересованности стать партнером и в реализации такого важного проекта, как строительство линии электропередачи напряжением 500 киловольт вдоль трассы транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Высказав Президенту Гурбангулы Бердымухамедову признательность за возможность в личной беседе обсудить приоритетные вопросы и актуальные направления сотрудничества, председатель совета управляющих группы компаний "Çalyk Holding" Ахмет Чалык подчеркнул, что турецкий холдинг высоко ценит оказываемое ему доверие и будет и впредь самым серьезным и ответственным образом подходить к выполнению партнерских обязательств.

Источник - gundogar-news.com
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