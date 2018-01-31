В Туркмении начали ловить и штафовать пьяных на свадьбах

09:35 02.02.2018 Полиция Туркменабада штрафует гостей свадебных торжеств



Из разных велаятов приходят сообщения о том, что последнее время перед входами в центры свадебных торжеств дежурят сотрудники полиции на спецтранспорте. Подвыпивших гостей свадебного тоя прямо на выходе задерживают и заталкивают в машину. Теперь каждый из задержанных должен будет заплатить штраф в размере 50 манатов за "нарушение общественного порядка".



"Именно подобное произошло несколько дней назад в Лебапском велаяте, в банкетном зале "Довребап", после окончания свадьбы моего товарища – машиниста железнодорожного депо, - сообщил один из гостей. – Только группа гостей вышла из ресторана, как их сразу же под белы ручки препроводили в полицейские машины.



Вина задержанных была в том, что они оказались в подпитии. "Но скажите, кто на свадьбе не употребляет? – возмущается гость жениха. – Однако, для сотрудников полиции это не аргумент. Им главное, чтобы был уплачен штраф"…



По мнению других источников, правоохранительные органы таким образом пополняют оскудевший государственный бюджет, всем им дана установка так или иначе побольше выписывать штрафов. Свадебные торжества, на которых порой присутствует до 500 гостей, - неплохой источник для госказны.



Еще один повод оштрафовать человека – если он возвращается домой после 22 часов. Несмотря на то, что официального комендантского часа в Туркменистане нет, уже на протяжении многих лет прохожих в ночное время забирают в отделение для выяснения личности. В последние месяцы людей штрафуют на 50-100 манатов.



Граждане называют такое поведение властных структур произволом, однако предпочитают не оказывать никакого противостояния. "Себе дороже выйдет"…

31.1.18 Источник - habartm.org

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