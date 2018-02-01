Правящую в Казахстане партию "Нур-Отан" возглавил Маулен Ашимбаев

09:29 02.02.2018 Посещение центрального аппарата партии "Нур Отан"

В ходе посещения Президент Казахстана представил нового первого заместителя председателя партии "Нур Отан" Маулена Ашимбаева и поблагодарил Мухтара Кул-Мухаммеда за проделанную работу.

- В связи с назначением М.Кул-Мухаммеда депутатом Сената Парламента он освобождается от занимаемой должности первого заместителя партии. Выражаю благодарность за Ваш вклад и деятельность на этой ответственной должности. В связи с этим было принято решение о назначении Маулена Ашимбаева первым заместителем партии. Более пяти лет он был депутатом, возглавлял комитет Мажилиса Парламента. Я верю, что он внесет свой вклад в повышение статуса и роли партии. Желаю всем хорошей работы, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства особо акцентировал внимание на текущих задачах, стоящих перед партией "Нур Отан".

- Партия "Нур Отан" стала важной политической силой государства, которая определяет ее политику. Партия принимает участие в реализации всех наших программ, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил важность качественного осуществления и повышения контроля реализации всех государственных и отраслевых программ.

Глава государства подчеркнул необходимость адаптации национальной экономики к условиям четвертой промышленной революции.

- Если мы не хотим отстать от мирового развития, то нам нужно двигаться быстрее. Поэтому Послание этого года направлено на выполнение реформ. Все наши предыдущие программы были нацелены на это. Вопрос в том, как они работают. Нам нужно строить предприятия, которые необходимы, которые будут производить экспортную продукцию, - сказал Президент Казахстана.

При этом Нурсултан Назарбаев отметил актуальность реализации программы инфраструктурного развития "Нурлы жол".

В завершение Глава государства вновь акцентировал внимание на важности повышения активности партии в подготовке и реализации государственных программ.

- У нас есть партийные организации в областях. Они должны быть активными в реализации поставленных задач, - сказал Президент Казахстана.



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Указом Главы государства Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - "Ак Орда",

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