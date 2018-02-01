Нуржан Нурланов назначен управляющим директором КазКосмохолдинга "Байтерек"

09:20 02.02.2018 .



Нуржан Нурланов назначен управляющим директором НУХ "Байтерек", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.



"Решением правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нуржан Нурланов назначен управляющим директором Холдинга "Байтерек", - сообщили в пресс-службе.



Нуржан Нурланов окончил учебные заведения American InterContinental University (Великобритания) - бакалавр бизнес-администрирования, University of Wales (Великобритания) - магистр маркетинга, Казахский национальный технический университет имени Сатпаева (Казахстан) - бакалавр техники и технологии нефтегазового дела. Является кандидатом экономических наук.



С 2011 года работал в АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST" в должности менеджера, директора Департамента инвестиционного сотрудничества, управляющего директора Службы регионального сотрудничества.



Занимал должности эксперта отдела регионального развития Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2012-2013), управляющего директора по финансам АО "КазТрансГаз Аймак" (2013-2014), управляющего директора по маркетингу газа АО "КазТрансГаз" (2014-2016), заместителя генерального директора по технической политике, члена правления АО "КазТрансГаз" (2016-2018). См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tengrinews.kz

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