Покушение на министра обороны ДНР В.Кононова - подробности

08:22 02.02.2018 Покушение на министра обороны ДНР - подробности



Военкор Семен Пегов сообщил подробности покушения на министра обороны ДНР Владимира Кононова.



"Только что говорил с министром обороны ДНР Владимиром Кононовым по телефону Голос спокойный. Говорит, все сотрудники целы", - рассказал он.



"О том, что Киев хочет его устранить - Царь (это позывной министра) знал еще несколько месяцев назад. Перед новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за кабинетом министра. В тот раз меры предприняли вовремя. Диверсанты рискнули подойти ближе. Пострадали первый и третий этажи Министерства. Обошлось без жертв", - добавил Пегов.



Обстрел по данным военных источников "Русской Весны" произведен из РПГ-26 "Аглень" (советская реактивная противотанковая граната), установленного на самодельной треноге, который, вероятно, был приведен в действие по рации. Источник - rusvesna.su

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