|Покушение на министра обороны ДНР В.Кононова - подробности
08:22 02.02.2018
Покушение на министра обороны ДНР - подробности
Военкор Семен Пегов сообщил подробности покушения на министра обороны ДНР Владимира Кононова.
"Только что говорил с министром обороны ДНР Владимиром Кононовым по телефону Голос спокойный. Говорит, все сотрудники целы", - рассказал он.
"О том, что Киев хочет его устранить - Царь (это позывной министра) знал еще несколько месяцев назад. Перед новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за кабинетом министра. В тот раз меры предприняли вовремя. Диверсанты рискнули подойти ближе. Пострадали первый и третий этажи Министерства. Обошлось без жертв", - добавил Пегов.
Обстрел по данным военных источников "Русской Весны" произведен из РПГ-26 "Аглень" (советская реактивная противотанковая граната), установленного на самодельной треноге, который, вероятно, был приведен в действие по рации.