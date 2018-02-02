Анкара расширяет зону военной операции в Сирии, - А.Шарковский

08:10 02.02.2018 Турецкий Генштаб бросил на усиление своей группировки в Африне танки и тяжелую артиллерию



Военная операция турецкой армии в северных приграничных районах Сирии, получившая кодовое наименование "Оливковая ветвь", продолжает развиваться. Перед ее началом турецкое военно-политическое руководство согласовало все свои действия с Москвой. Анкара заверила власти РФ, что будет вести военные действия против сил самообороны Западного Курдистана (YPG) только на территории кантона Африн. Но, несмотря на эти заверения, сейчас турецкие боевые самолеты наносят удары по Манбиджу, где находятся американские военнослужащие. Колонны турецкой бронетехники и транспорта постоянно курсируют южнее границ кантона Африн, в районе городов Аль-Эйс, Аль-Фуаа и Кафрая (провинция Алеппо). Более того, Турция не ограничивается в своих устремлениях Сирией, турецкая военная авиация наносит удары по северной территории Ирака. Анкара демонстрирует свою договоронеспособность, теперь остается только гадать, как ее агрессивные действия в ближайшей перспективе будут парировать Москва и Вашингтон.



Сначала и Россия, и США открестились от защиты кантона Африн. Москва предлагала руководству политической партии Западного Курдистана – "Демократического союза" (PYD) – и YPG подчиниться Дамаску, но последовал отказ. После чего курдам было предоставлено право самим себя защищать. Вашингтон вел более изощренную игру: сначала последовало заявление американцев, что они будут поддерживать только те формирования YPG, которые воюют с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), силам курдского ополчения, воющим против турецких войск, в поддержке было отказано. Затем последовали жесткие требования президента Турции в адрес Вашингтона вообще прекратить сотрудничество с YPG и вывести американских военных из Манбиджа. На что глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел (Ближний Восток является зоной его ответственности) ответил не менее жестким отказом. Фактически получается, что американские военные опосредовано начали боевые действия против Турции, своего союзника по НАТО.



Ливанские СМИ сообщают о столкновении турецких войск и Сирийской арабской армией (САА). Якобы в понедельник в районе Аль-Эйс (находится между Идлибом и Алеппо) войска Дамаска и боевые самолеты российских ВКС атаковали колонну бронетехники и транспортных машин турецкой армии. По версии турецкого Генштаба, рядом с колонной террористами был взорван шахид-мобиль. На этот раз турки забрались далеко на юг, хотя ранее Анкара заверяла, что собирается создать зону безопасности глубиной не более 30 км.



Ближневосточные СМИ информируют, что Анкара продолжает стягивать танковые колонны и тяжелую артиллерию в Африн. Вблизи линии фронта были замечены 203-мм самоходные гаубицы М110. Похоже, турецкий Генштаб решил навалиться на курдских партизан всеми своими силами. Сейчас идут ожесточенные бои вблизи городов Аль-Халиль, Бюльбюль, Раджу. Потери противника, по версии турецких военных, исчисляются сотнями убитых. Но командование YPG сдаваться не собирается и наращивает силы в Африне, подтягиваются бойцы из левобережной части Сирии. Информационный портал "Новости Курдистана" сообщает: "Бойцы народной самообороны Западного Курдистана и женские отряды самообороны Западного Курдистана, дислоцированные в настоящее время в районе Дейр эз-Зор, заявляют, что они готовы занять свое место в Африне".

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

02.02.2018 Источник - НВО

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