 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ослабление сирийских курдов выгодно Москве. Почему Африн стал необходимой для всех жертвой, - К.Семенов
08:06 02.02.2018

На второй день операции турецких Вооруженных сил и их сирийских союзников против курдского анклава Африн в Сирии, находящего под контролем "Сирийских демократических сил" (СДС), 22 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление, в котором, по сути, оправдал действия Анкары на севере Сирии. В частности, по словам российского министра, США, которые сотрудничают с сирийскими курдами, препятствуют установлению диалога между ними и Дамаском, также Вашингтон "продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов". Следует также отметить, что само турецкое наступление на Африн смогло начаться лишь после того, как российские военные наблюдатели оставили ряд своих позиций в этом курдском анклаве.

Такое на первый взгляд жесткое отношение РФ к сирийским курдам стало для многих достаточно неожиданным. В действительности оно стало апогеем того процесса борьбы, который Москва вела за "умы и сердца" сирийских курдов со своими партнерами-оппонентами в лице Соединенных Штатов. Россия стремилась убедить сирийских курдов в необходимости налаживания диалога с Дамаском в обмен на лоббирование Россией перед режимом Асада проекта создания широкой курдской автономии в САР. В частности, на это указывает и упоминание о курдской автономии в проекте сирийской конституции, над которой работали российские специалисты и который был передан сторонам конфликта в ходе проведения "первой" Астаны. В то же время эти предложения оказались уже несколько запоздалыми и не были подкреплены гарантиями со стороны самого официального Дамаска.

Сирийские курды предпочли остаться под патронажем Вашингтона и продолжать взятый курс на создание в северных регионах САР совместно с местными арабскими, туркменскими и ассирийскими структурами "альтернативной Сирии" во главе с Сирийским демократическим советом – законодательным органом Федерации Северной Сирии и его военным крылом – СДС. По словам пресс-секретаря "курдского" крыла СДС – "Отрядов народной самообороны" Нури Махмуда, Сирийский демократический совет является общесирийским проектом, "который стремится к демократизации Дамаска и Сирии в целом".

Подобный подход не может не вызывать тревогу как в Дамаске, так и в Москве, особенно когда становятся ясны дальнейшие планы по "разворачиванию" СДС как против Дамаска, так и против иранского присутствия в Сирии с сохранением на территориях подконтрольных им американских военных баз, о чем недвусмысленно заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Таким образом, северосирийский проект в нынешних условиях становится более опасным для официального Дамаска и стоящей за ним Москвы, нежели "прирученная" Анкарой идлибская оппозиция, которая, несмотря на громкие заявления, уже не претендует на то, чтобы сместить Асада, так как у нее для этого нет достаточно сил и ресурсов. Хотя ясно, что сирийские курды и их арабские союзники постараются избежать открытой конфронтации с Асадом, будут предпринимать усилия для формирования скорее положительного облика Северной Сирии, прежде всего в плане реконструкции, готовности принять сирийских беженцев вне зависимости от их места жительства, и наконец создания эффективных государственных институтов, дублирующих аналогичные структуры Дамаска.

Проект Северной Сирии с его общесирийской направленностью может привлечь и иных, помимо США, спонсоров. В частности, речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Эти государства также снизили свою роль в поддержке сирийской оппозиции, на которую, по их мнению, чрезмерно влияют Турция и Катар, то есть главные конкуренты Эр-Рияда и Абу-Даби за влияние в исламском мире.

ОАЭ начали содействовать СДС еще в 2016 году. В частности, эмиратские спецназовцы обучали арабских бойцов СДС, а северосирийские подразделения оснащались эмиратскими бронемашинами и минометами. Саудовская Аравия также готова оказать помощь арабским регионам, подконтрольным СДС. В частности, на это указывает визит в конце октября прошлого года саудовского министра по делам Персидского залива Тамера аль-Сабхана в сирийскую Ракку с предложением восстановить город.

Проект "Федерации Северной Сирии" сможет быть в итоге расширен и на некоторые регионы, где действует сирийская оппозиция. Прежде всего те ее фракции, которые "завязаны" на действующий в иорданском Аммане координационный центр – MOC.

В данном контексте показательна американская инициатива по формированию "пограничных сил". Она позволяла не только провести ребрендинг и переформатировать СДС для решения новых задач, но и постепенно расширять "пограничные силы" за счет включения туда различных оппозиционных группировок, действующих в приграничных регионах. Например, это могло затронуть проамериканские фракции повстанцев в регионе Сирийской пустыни у ат-Танф. Однако нельзя исключать и постепенного вовлечения в этот проект и Южного фронта Сирийской свободной армии в приграничных с Израилем и Иорданией провинциях Дераа и Кунейтра. Хотя инициатива по формированию "пограничных сил" фактически была заморожена незадолго до начала турецкой операции в Африне, есть вероятность, что она вскоре будет реанимирована, возможно, под каким-то иным названием.

Исходя из подобного расклада, можно констатировать, что ослабление государственного образования Северной Сирии путем согласования с Москвой турецкой военной операции против Африна отвечает российским интересам. В то же время надо понимать, что потеря Африна не приведет к какому-либо существенному ослаблению СДС, как и вряд ли воспрепятствует американским программам в Северной Сирии, направленным на создание там альтернативных Дамаску институтов. По всей видимости, Вашингтон изначально исходил от неизбежности сдачи Африна, которому не было уделено какого-то места в американских программах. Просто сейчас и для самого Вашингтона сложились наиболее благоприятные условия отдать Африн туркам, с тем чтобы продемонстрировать готовность учитывать и интересы Анкары в регионе.
Кирилл Владимирович Семенов – руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам.
2.02.18

Источник - Независимая газета
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