По мощам и елей. 80-летию Каримова посвящается.Ч. 3

00:29 02.02.2018 По мощам и елей. 80-летию Каримова посвящается, часть третья



Узбекистан отмечает 80-летие первого президента страны Ислама Каримова. Чуть больше года прошло после его смерти, новый президент страны Шавкат Мирзиеев провозгласил политику перемен: не критикуя лично Каримова, он заявляет о срочных реформах во всех основных отраслях экономики, социальной политики и государственного управления. Как произносится уже с высоких трибун, менять в стране нужно все.



Но культ личности Каримова выстраивался в Узбекистане почти четверть века, поэтому оказалось невозможным просто взять и не заметить его 80-летие. Было издано специальное постановление о широком праздновании знаменательной даты. План предусматривал встречи и мероприятия во всех крупных городах Узбекистана, причем в особенно важных случаях в них принимала участие вдова Каримова Татьяна Акбаровна. В плане было открытие мавзолея в Самарканде, памятника в Карши, создание документального фильма, издание литературного наследия Каримова, например, книги под названием "Высокая духовность – непобедимая сила". В Ташкенте в резиденции "Оксарой" развернулась экспозиция "Сердце, вместившее Вселенную" - тоже о Каримове.



Как узбекские СМИ отметили юбилей? Вовсе не так помпезно, как хотелось бы Фонду Каримова, который был основан его вдовой и младшей дочерью. И основной акцент в текстах СМИ сделан не на его роли великого правителя и мудрого вождя (праздновать нечего: страна в экономической яме, гражданских свобод нет, справедливого суда нет, все только обещается новой властью). Посмертные пиарщики Каримова сосредоточились на его образе мудрого отца, человечного человека, друга детей и внуков.



Правда, картину внезапно разрушил внук покойного - Ислам Каримов-младший: накануне юбилея деда стало известно, что он попросил убежища в Великобритании. История внука остро напомнила и о его матери Гульнаре Каримовой - дочери покойного, которую еще при отце осудили на пять лет ограничения свободы, но о которой сегодня стараются не вспоминать. Неизвестно, где она отбывает наказание, жива ли вообще. Но фальшь и как минимум неполнота семейной картины воспоминаний вдовы и младшей дочери Ислама Каримова стала бросаться в глаза еще резче. А если допустить, что Татьяна Акбаровна и Лола Исламовна искренни в своих опубликованных текстах и действительно не хотят ни знать, ни помнить имени Гульнары, - что ж, это многое говорит о семье покойного вождя, такой же злопамятной и мстительной, каким был он сам.



Количество вот-вот должно перейти в качество. Но пока не переходит. Памятники Каримову в Самарканде (фото Uznews.uz), Ташкенте (фото Gazeta.uz) и Карши (фото пресс-службы президента Узбекистана)



Если вы посмотрите на сайты узбекских СМИ, то вряд ли догадаетесь о пышном юбилее. Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) выводит на главную страницу только мероприятия, связанные с Мирзиеевым: открытие памятника в Карши и мавзолея в Самарканде. Остальные материалы спрятаны в рубрику "Общество", если кому охота - сам найдет. Вот некоторые заголовки: "Памятник Исламу Каримову утопает в цветах", "Основатель независимого Узбекистана", "Мы гордимся, что жили в одной махалле с выдающейся личностью", "Сердце, вместившее Вселенную", "Образец самоотверженности", "Жизнь во имя свободы и процветания", "Великий и любимый сын нашего народа", "Памяти архитектора нашей независимости". И интервью Татьяны Каримовой, предоставленное Фондом Каримова, которое опубликовали, кажется, все узбекистанские СМИ.



Слова во всех юбилейных текстах такие, что в голове надолго не задержатся, вот типичный фрагмент: "Выступившие на мероприятии особо отметили многогранную деятельность великого сына нашего народа в качестве государственного и политического деятеля. Отмечалось, что Первый Президент своей деятельностью, благородными человеческими качествами оставил яркий след в многовековой истории нашей страны. Обретение Узбекистаном достойного места в международном сообществе, реализация коренных реформ во всех сферах, обеспечение мира и спокойствия – все это связано с именем Ислама Каримова".



Государственная "Правда Востока" поступает так же: по главной странице о юбилее не догадаться. На сайте - перепечатка интервью Татьяны Каримовой "Первый Президент был строгим, но справедливым человеком", заметки "В гармонии со всей страной", репортаж с выставки "Сердце, вместившее вселенную"; "Мы гордимся, что жили в одной махалле с выдающейся личностью" (упс, это уже было в другом СМИ, но не грех и повторить), "Основоположник нашей независимости" ("Как известно, у каждого великого лидера есть великая идея. Возглавляя суверенный Узбекистан в течение 25 лет, Первый Президент разработал и претворил в жизнь глубоко продуманную стратегию строительства правового демократического государства с открытым гражданским обществом и рыночной экономикой. Его дальновидная политика и мудрый подход к решению самых сложных задач заслуженно снискали любовь народа и высокий авторитет на международной арене"); "Навечно в сердцах людей", "Сердце, вместившее Вселенную..." (кажется, тоже уже было, ну и ладно), "Жизнь, посвященная народу" ("Вся жизнь Первого Президента Узбекистана была полностью посвящена своему народу, своей Родине. Он всех нас называл своими детьми. Да, он был отцом, заботливым и строгим, добрым и щедрым, мудрым и благородным. И мы, народ Узбекистана, под руководством его достойного преемника Шавката Мирзиеева будем продолжать его дело").



Официальное "Народное слово" решило не оригинальничать. Открытие памятника в Карши, интервью Татьяны Каримовой (все то же), "Сердце, вместившее Вселенную" (да что ж такое), "Помним, любим, чтим". Все спрятано поглубже на сайт.



Кажется, только мы не напечатали это интервью Татьяны Каримовой. Исправляемся - хотя бы фотографией. Ислам Каримов c супругой Татьяной. Фото с официального сайта Фонда Каримова



"Новости Узбекистана" обошлись текстом про открытие памятника в Карши и интервью вдовы, Газета.Уз - открытием памятника в Карши и мавзолея в Самарканде.



Kun.uz упоминает юбилей в общей ленте и цитирует интервью Татьяны Каримовой. Uzdaily.uz говорит об открытии памятника и выставке "Сердце, вместившее Вселенную". Daryo.uz не ставит ничего не главную, но в рубрике "Местное" можно кое-что найти: Карши и Самарканд.



Зато Спутник (дочернее предприятие российского информационного агентства "Россия сегодня") отработал юбилей покойного президента с российским размахом. Почти все - на главной, с постоянными ссылками в рубриках. Под юбилей выстроен отдельный сюжет. Заметки и про памятник в Карши, и текст Лолы Каримовой-Тилляевой "Отец мне часто снится", и интервью начальника охраны Каримова "Его нервы были натянуты", и обзор мероприятий, и фрагменты все того же интервью Татьяны Акбаровны.



Судя по узбекистанской скучной подаче, это последний юбилей первого президента, больше родственникам рассчитывать не на что. Sic transit gloria mundi. Но сегодня живые воспоминания о Каримове еще остаются у каждого жителя республики. Кто-то думает о нем как о диктаторе, тиране, или авторитетном вожде, или идейном вдохновителе, кто-то - возможно, как о реформаторе. А кто-то будет вспоминать о нем как об одиноком, мстительном и подозрительном старике, чьи дочери годами не разговаривали друг с другом. Но такие воспоминания в узбекских СМИ еще не скоро напечатают. Источник - Фергана

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