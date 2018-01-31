Мигрант чиновника не обидит. Как приезжих из Центральной Азии вовлекают в российскую коррупцию

00:22 02.02.2018 Круглый стол, посвященный теме "Коррупция в сфере миграции", прошел 29 января в Московском Доме национальностей. К участию в конференции были приглашены сотрудники посольств и представительств миграционных служб стран СНГ, ГУВМ МВД России, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества, Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. Правда, оказалось, что миграционные проблемы интересны далеко не всем – например, от посольств стран Центральной Азии не явился ни один человек. Не было также представителей МИДа России, Совета по правам человека при Президенте РФ, ОНК Московской области. Проигнорировали мероприятие журналисты целого ряда СМИ, в том числе и специализирующихся в этой области. Таким образом, обсуждение весьма горячих тем проходило в сравнительно узком кругу.



Мигрантам прописали силу и спецсредства



Основными докладчиками стали юристы, занимающиеся мигрантами. Первым выступил создатель портала "Migrant" Батыржон Шерматов. По его словам, коррупция в этой сфере связана с тремя основными факторами: наличием в миграционном законодательстве неопределенных и взаимоисключающих норм и требований, приводящих к широкому толкованию; установлением трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям; и, наконец, слишком жесткими санкциями за невыполнение норм миграционного законодательства.



Миграционная коррупция начинается на въезде в Россию, когда у будущих мигрантов требуют полис Добровольного медицинского страхования – и это при том, что гражданам стран, имеющих безвизовый режим с Россией, полис при въезде не требуется.



– Проверка полисов особенно распространена в Санкт-Петербурге и Брянской области, – говорит Шерматов. – Так, например, в аэропорту Пулково мигрантов заставляют покупать не полис вообще, а полис конкретной фирмы. Цена у него фиксированная – 1.600 рублей. Хотя, например, мигранту могут и не понадобиться все предоставляемые за такую сумму услуги, и он мог бы вполне обойтись пятьюстами рублями. Но выбора ему не дают, коррупция ясно видна уже на этом этапе.



Еще одна причина вымогательства – неопределенность процедур по проверке документов у мигрантов. Причина эта крайне неприятная, потому что приехавших полиция проверяет почти на каждом шагу.



– Есть понятие "принимающая сторона", и это понятие довольно неопределенное, – замечает Шерматов. – Мигрант обязан встать на миграционный учет, но сам этого сделать не может. А эта самая "принимающая сторона" в лице хозяев съемных квартир или работодателя часто отказывается ставить мигрантов на учет. В результате люди вынуждены оформлять его как придется, иногда через сомнительные фирмы.



Шерматов особенно подчеркнул нежелание властей понимать, что самая большая проблема мигрантов – именно регистрация. Ее обязательность приводит к появлению нелегалов среди законопослушных мигрантов с последующим незаконным их выдворением из России. К нему часто обращаются люди, которые зарегистрировались по всем правилам, но при проверке оказалось, что их нет в банке данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства (ЦБД УИГ). Дело в том, что инспекторы, работающие в отделах по вопросам миграции, иногда не успевают вовремя (в течение трех дней) вносить в базу сведения о мигрантах. Если в течение этого времени мигранта проверят и не обнаружат его данные в базе миграционного учета, с него могут, например, потребовать взятку. Или, еще хуже, могут привлечь к ответственности и выдворить. При том, что мигрант все сделал по закону и не может нести ответственность за то, что его не внесли в базу вовремя. Таким образом, человеку приписывается нарушение, которого он не совершал.



Мигранты часто сталкиваются с проблемами при оформлении патентов. Нередко, приходя в миграционный центр, они не могут попасть в отдел по вопросам трудовой миграции. В результате люди вынуждены обращаться за консультациями и услугами в коммерческую часть, где цены очень высокие. Бывает, что оформление затягивается, и мигрант не успевает выполнить требование о получение документов в течение 30 дней (20 дней – в Московской области). Это грозит ему штрафом из-за нарушения срока обращения за выдачей патента. При этом штраф немаленький – от 10 до 15 тысяч рублей.



Еще один комплекс коррупционных факторов связан с устройством мигранта на работу. Как рассказал Шерматов, в течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин обязан устроиться на работу и представить копию договора в органы миграции, иначе его патент может быть аннулирован. Однако зачастую никакого договора представить он не может – многие работодатели избегают официального оформления мигрантов, чтобы снизить свои расходы.



Мигранты также не вправе выполнять виды работ, которые не указаны в его разрешении. Например, в патенте у человека написано, что он работает дворником, а на самом деле он убирает жилые помещения. И это тоже причина, чтобы его штрафовать.



Отдельная тема – правовое регулирование спецучреждений временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), куда мигрантов помещают перед административным выдворением из России.



– В законе отсутствуют описания условий и гарантий содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в специальных учреждениях, не указан каков должен быть срок содержания, не установлены категории лиц, содержание которых в специальных учреждениях недопустимо. Кроме того, за иностранными гражданами не предусмотрено право обращения к переводчикам. И, наконец, в спецучреждениях существует проблема применения к людям физической силы и специальных средств, – заключил Батыржон Шерматов.



Лечебный укол и трудовая повинность



Бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик уверена, что коррупция во многом обусловлена тем, что документы у мигрантов проверяют все, кому не лень: сотрудники полиции на улицах, в метро и любом другом месте, сотрудники ДПС при въезде автобусов из стран Центральной Азии в города России, участковые при обходе домов....



Ежегодно к Валентине обращается за помощью более 17 тысяч мигрантов. 38% – граждане Узбекистана, 25% – Таджикистана и 23% – Киргизии. Они рассказывают, что взятки у них вымогают совершенно открыто.



– К нам также обращается много граждан Украины и других республик, но у них деньги вымогают гораздо реже. Человек же с неславянской внешностью имеет все шансы стать жертвой открытого вымогательства. Примерно 18% всех обращений связаны с этим, – говорит Чупик. – Кроме того, многие считают, что взятка – лучший, если не единственный способ решить любую проблему. Это касается 2/3 всех мигрантов и 90% россиян. Бывает, что российские граждане, у которых работают иностранцы, спрашивают напрямую, кому и как дать взятку, чтобы сразу решить все возможные миграционные проблемы.



Доклад правозащитников о коррупции в сфере миграции в Москве и Московской области

http://www.fergananews.com/archive/2018/corruption.pdf



Чаще всего за помощью к юристам обращаются по поводу задержаний мигрантов полицией. Тут лидируют киргизы, таджики и узбеки. Следующие по частоте – проблемы с незаконным выдворением и запретом на въезд людей вышеуказанных национальностей.



– Самые частые коррупционные случаи (86%) – это прямые взятки со стороны мигрантов сотрудникам полиции. На втором месте стоят многофункциональные миграционные центры (9%). Алгоритм вымогательства в ММЦ довольно простой. Человек пытается сдать документы на патент. Ему говорят, что проблем нет, однако, он, возможно, чем-то болен. Мигранта направляют в совершенно конкретный медицинский центр, там ему делают непонятный укол, который стоит от 7 до 18 тысяч рублей. Анализов ни до, ни после укола не берут, однако через 10 дней человек получает подтверждение, что у него все в порядке со здоровьем, и он может получить патент. Правда, если мигрант не захочет идти на поводу у вымогателей и потребует объяснить, что это за проблемы у него со здоровьем, ему тут же дадут патент без всяких обследований и уколов, – рассказывает Валентина Чупик. – На третьем месте среди вымогателей находятся работники миграционной службы и других госорганов, в частности, суды. Так, например, У меня сейчас на рассмотрении пять случаев вымогательства взяток судами.



По ее словам, главными видами коррупционных действий являются ничем не мотивированная проверка миграционного учета (78%), произвольное толкование законов (13%) и угроза завести – а фактически фальсифицировать – административное дело (5%).



Отдельно Чупик говорила о нарушении прав мигрантов полицией. К таким нарушениям относятся произвольные задержания, открытое вымогательство, пыточные условия содержания в участках, унижающее обращение и даже принуждение к труду.



Так, юрист рассказала, что во время Всероссийского субботника 29 апреля 2017 года мигрантов задерживали в Мытищах и заставляли ремонтировать отдел полиции. Под Новый год в отделениях МВД "Перово" и "Кунцево" были задержаны 520 человек, которых заставили чистить улицы. Их держали во дворе на морозе с шести вечера до двух ночи. Уклониться от "трудовой повинности" удалось только тем, кто смог отдать по 10 тысяч рублей "на праздник".



Следом за полицией идут сотрудники Управления по вопросам миграции (УВМ), которые также любят нарушать права приезжих. Они не вносят сведения о людях в базу данных, искажают информацию, отказывают в предоставлении справок или затягивают оформление документов.



Типичная в этом смысле история вышла с Цовинар Гульназарян. Российские пограничники записали ее имя в миграционную карточку как "Тсовинар", а миграционный учет в МФЦ был оформлен на Цовинар. В результате в ЦБД УИГ образовалось две записи на одного человека. Получилось, что Цовинар "незаконно въехала в Россию", а "Тсовинар" не встала на миграционный учет. Женщину постановили депортировать за то, что не встала на миграционный учет (миграционная карта не совпадала с талоном миграционного учета). Когда же она подала апелляцию, ей выписали повторную депортацию – уже за незаконный въезд.



После этого Гульназарян вышла на Валентину Чупик, и они подали в суд на установление факта идентичности имен "Тсовинар" и "Цовинар". В итоге выдворение в отношении "Тсовинар" было отменено, а вот "Цовинар", согласно ЦБД УИГ, по-прежнему должна быть выдворена. Ситуация асбурдная, в духе Салтыкова-Щедрина, однако именно так работает российская бюрократия.



Бывают случаи, которые можно было бы назвать комическими, если бы они не осложняли жизнь мигрантам. Так, например, киргизского гражданина Толеганова записали Хулигановым. Что это? Глупая шутка, троллинг или элементарная неграмотность? Какова бы ни была причина, сам факт говорит о профнепригодности чиновников, от которых зависят судьбы людей.



Деньги пойдут в полицейский карман



Отдельно в этом ряду стоит ненадлежащее исполнение своих обязанностей Управлением собственной безопасности МВД России. Так, в 2017 году Валентина Чупик подала туда 1814 заявлений и только по четырем из них были заведены уголовные дела.



На круглом столе был также затронут болезненный вопрос регистрации мигрантов на юридические адреса. Законопроект, предусматривающий уголовное наказание за фиктивную регистрацию мигрантов юрлицами, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 года



– Принятие закона приведет к катастрофе, потому что физически лица, у которых живут мигранты, не будут ставить их на учет, – говорит Чупик. – Это значит, что появится огромная армия нелегалов, а российский бюджет не будет получать отчисления, потому что мигранты не смогут оформить себе патент, не станут платить взносы в бюджет. Этот закон выгоден только полицейским, от которых мигранты будут откупаться. Однако государство в результате недополучит в бюджет огромные деньги.



Предполагалось, что в рамках круглого стола состоится жаркая дискуссия, однако ничего подобного не произошло. Из заинтересованных государств присутствовал только консул Молдовы. Представители же посольств стран Центральной Азии вовсе не появились на мероприятия, хотя, казалось бы, речь идет об их кровных интересах. Немногочисленные представители госорганов все больше помалкивали и сложившуюся ситуацию комментировать не рвались.



Кроме всего прочего, собравшиеся обсуждали вопрос создания единой государственной базы по мигрантам с присвоением им номеров по типу ИНН, а также выборе единой страховой компании для выдачи полисов. Было сказано о том, что проблему регистрации надо решать с помощью новых технологий, использовать возможности онлайн-регистрации, а не возиться с "непонятной принимающей стороной".



В итоге решено было собрать все предложения и отправить обобщающий документ представителям консульств, в Совет по делам национальностей правительства Москвы и другие органы, занимающиеся миграционной политикой.



Пока же свой вариант решения проблемы, основанной на каждодневной работе с сотнями мигрантов, высказала Валентина Чупик.



– Главная проблема – это приписанное полицией самой себе право проверять документы мигрантов по любому поводу, причем проверять его миграционный статус. Сотрудник полиции может устанавливать миграционный статус иностранца только в случае, если тот был задержан в соответствии с законом и проверяется в рамках других действий. На деле же мигрантов задерживают без всякого повода, составляют неграмотные протоколы, обвиняют в несовершенных нарушениях, заставляют платить штрафы. А паспорта изымают даже без составления протоколов. Мы изучили штрафы и счета, на которые идут деньги. Это не счета ОФК (органов Федерального казначейства, – прим. "Ферганы"), а совершенно другие; среди них есть даже счета обычных физических лиц. Коррупционеры настолько уверены в своей безнаказанности, что практически не скрываются. Таким образом, главной задачей в вопросах миграции сегодня является прямой запрет сотрудникам полиции осуществлять проверки мигрантов, – подвела итог Валентина Чупик.



Екатерина Иващенко Источник - Фергана

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