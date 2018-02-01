На китайское влияние обратили внимание. Западные страны обвиняют Пекин в попытках скрытого политического давления, - "Къ"

00:13 02.02.2018 Предполагаемое вмешательство Китая во внутреннюю политику Австралии стало причиной подготовки в стране нового закона против шпионажа. На вчерашних слушаниях в парламенте был представлен доклад, в котором КНР обвиняется в попытке тайно создать в стране сеть влияния из местных политиков и бизнесменов и склонить органы власти к принятию выгодных Пекину решений. В последние месяцы подобные обвинения в адрес Китая звучали также из Новой Зеландии и США.



"Единым фронтом"



"Работа "Единого фронта" в последнее время все больше направлена на поиск политического влияния,- пишут авторы заслушанного вчера в парламенте Австралии доклада.- Несмотря на то что Китай продолжает осуществлять в Австралии традиционную разведдеятельность, "Единый фронт" в последнее время все чаще используется для сбора низкоуровневой разведывательной информации и формирования позитивного отношения к Пекину среди руководства страны. Сильные прокитайские симпатии среди значительной части австралийской элиты говорят о том, что кампания была успешна".



"Единый фронт", о котором пишут авторы доклада, профессора австралийских университетов Клайв Гамильтон и Алекс Йоске,- это "Патриотический единый фронт китайского народа", объединение всех некоммунистических организаций и движений КНР под эгидой Компартии, которым управляет отдел "Единого фронта" Центрального комитета Компартии Китая. В него входит ряд организаций, занимающихся работой с китайской диаспорой за рубежом, в особенности со студентами-китайцами, обучающимися в западных вузах. В последние годы, полагают авторы, "Единый фронт" через "укрепление персональных связей… превратил многих политиков и бизнесменов Австралии в рупоры китайского политического влияния". "Попавшие под китайское влияние люди используют все свои ресурсы для воздействия на правительство и парламент Австралии, чтобы заставить его изменить точку зрения на выгодную Пекину",- пишут Клайв Гамильтон и Алекс Йоске.



Отметим, что 12 декабря в отставку добровольно ушел член Лейбористской партии Австралии Сэм Дастьяри, которого обвиняли в работе на китайцев. Господин Дастьяри неоднократно публично защищал точку зрения Китая в конфликте в Южно-Китайском море вопреки позиции своих однопартийцев, а также сообщил австралийскому бизнесмену и лоббисту китайского происхождения Хуан Сянмо, что его телефон прослушивают спецслужбы. Именно после этого случая премьер-министр страны Малкольм Тернбулл принял решение о необходимости ревизии законодательства.



Контроль из-за океана



В последний год сразу несколько стран заявили о том, что Китай тайно пытается влиять на их внутреннюю политику и позицию по важным для КНР вопросам. Новозеландские СМИ в сентябре 2017 года обнаружили, что местный парламентарий китайского происхождения Ян Цзянь не сообщил в ходе заполнения документов на иммиграцию о том, что был членом Компартии и до приезда в Новую Зеландию работал офицером военной разведки. Господин Ян отстаивал в парламенте Новой Зеландии точку зрения Китая по всем международным вопросам и ратовал за укрепление отношений между странами. Расследование вызвало интерес к парламентарию со стороны новозеландских спецслужб. Сам парламентарий назвал своих обвинителей расистами.



В США в 2017 году Financial Times и New York Times публиковали расследования о том, что Компартия Китая использует ассоциации китайских учащихся крупных университетов для "ограничения академической свободы": те резко протестуют против попыток профессоров дать альтернативу пекинскому взгляду на Тайвань, Тибет, события на площади Тяньаньмэнь и т. п. Китайские фонды, согласно статье журнала Foreign Policy, щедро спонсировали исследования в Университете Джона Хопкинса, Институте Брукингса и других учреждениях. "У нас сейчас много дискуссий о том, что русские влияли на наши выборы, но усилия китайцев в плане воздействия на нашу политику и наши свободы куда более широки, чем большинство понимает",- замечал в конце декабря прошлого года американский сенатор Марко Рубио.



Паранойя или наблюдательность



Во всех случаях китайское правительство отрицало любые попытки повлиять на политику других стран или следить за своими гражданами, живущими или обучающимися за рубежом. Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан, комментируя обвинения со стороны премьер-министра Австралии, в декабре заявил, что ведомство "шокировано голословными заявлениями". "Мы настоятельно рекомендуем соответствующим австралийским политикам отринуть мышление времен холодной войны, немедленно прекратить делать ложные заявления и вредить нашей взаимной дружбе",- добавил он. Примерно такими же были ответы на обвинения других стран.



"Поиск китайских шпионов все больше напоминает поиск русских хакеров,- сказал "Ъ" старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов.- Конечно, Китай, как и любая другая крупная страна, ведет разведывательную деятельность. Но паранойю по этому поводу развивать бесперспективно". Схожего мнения придерживается научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Иван Зуенко. "По своему опыту работы в российском вузе я могу сказать, что китайские студенты довольно аполитичны,- заметил он в беседе с "Ъ".- Да, среди китайских аспирантов и преподавателей встречаются члены Компартии. Но, по моим наблюдениям, ни она, ни тем более "Единый фронт" никакого влияния на их студенческую жизнь не оказывают".



Однако китайский преподаватель зарубежного вуза, с которым удалось пообщаться "Ъ", сообщил о том, что Пекин действительно пытается привлечь сограждан к сотрудничеству. "Перед моим отъездом ко мне последовательно подходили два представителя разных спецслужб и интересовались, готов ли я собирать для них информацию. Я отказался,- рассказал он.- Я также знаю об аналогичном интересе к некоторым моим студентам-китайцам. Впоследствии во время моей работы представители "Единого фронта" приходили домой к моим родителям, дарили им подарки и просили склонить меня к сотрудничеству".



Собеседник "Ъ" заметил, что его не просили делать ничего прямо противозаконного, но намекали, что в случае согласия будут давать задания и "хорошо вознаграждать, если удастся добыть действительно ценные сведения". По его словам, таким образом обрабатывают не всех, но значительную часть отъезжающих надолго за рубеж китайцев. Впрочем, преподаватель заметил, что никаких видимых последствий отказ от сотрудничества не имел.



Михаил Коростиков

01.02.2018 Источник - kommersant.ru

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