Спортивный арбитражный суд полностью реабилитировал 28 российских спортсменов и вернул им 11 сочинских медалей

23:08 01.02.2018 CAS уполномочен объявить: МОК должен вернуть России гимн и флаг



Сборной России вернут 11 медалей и 1-е место в общем зачете на Играх в Сочи



Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов! Им возвращают право на участие в любых соревнованиях, им возвращают права на медали! И это решение суда – их (и наша, как болельщиков) надежда на будущее. Хочется ошибаться, но вряд ли надежда на Пхенчхан-2018. Было бы крайне унизительно для МОК, наказав спортсменов аж пожизненным отстранением от Олимпийских игр и имея в рукаве изощренно придуманный козырь с приглашением каждого россиянина на Игры по принципу вечеринки, тут же звать оправданных CAS на Игры в Корее.



CAS установил, что в 28 случаях собранных доказательств недостаточно, чтобы установить нарушение антидопинговых правил. Санкции аннулируются, индивидуальные результаты Сочи-2014 подтверждаются: Труненков, Негодайло, Стульнева, Третьяков, Чудинов, Никитина, Потылицына, Орлова, Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Шаповалова, Крюков, Бессмертных, Матвеева, Фаткулина, Румянцев, Скобрев, Кузнецов, Удобкина, Лебедева, Смоденцева, Пашкевич, Бурина, Щукина, Иванова, Демченко.



В 11 случаях суд пошел на частичное оправдание: нельзя выступать конкретно на Играх в Пхенчхане бобслеистам Зубкову, Воеводе, Касьянову, Пушкареву, Хузину, лыжницам Ивановой, Чекалевой, Доценко, хоккеисткам Скиба, Шибановой, Дыбанюк.



Суд рассмотрел всего 39 дел, но исков было 43. Завершивших карьеру Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину, Яну Романову и бобслеиста Максима Белугина CAS рассмотрит не в ускоренном режиме.



С полностью оправданных спортсменов сняты все санкции, включая временное отстранение, которое применили международные федерации.



Что касается Олимпийских игр, которые начинаются через неделю, то комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон (которая искала у каждого россиянина, претендующего на участие в Играх любой намек на нарушение правил и автоматически вычеркивала из списков, коль скоро он находился или виделся) должна теперь сказать свое слово. Увы, в список не получивших приглашение уже попали даже спортсмены, которых не обвиняют в нарушении напрямую. Теперь и восстановленные в правах решением Спортивного арбитражного суда попадут под рассмотрение через призму 17 знаменитых критериев.



Тех самых критериев, которые внезапно выбросили с Игр Сергея Устюгова, Виктора Ана, Антона Шипулина, Ивана Букина, Ксению Столбову… Их дела CAS тоже не рассматривал, МОК отказал в ускоренной процедуре, объяснений отстранениям нет до сих пор. Гражданские суды Швейцарии вряд ли изменят ситуацию с участием этих спортсменов в Играх. Имиджевую – несомненно. Кстати, и материальную сторону забывать не стоит.



Оправданные герои Сочи, наши любимцы, лидеры мирового спорта снова получили свои медали. Им вернули их имена. Некоторым – так просто жизни. Это радость. И – гнев. Не стоило политике так откровенно поганить спорт.



Все ли закончено? МОК в своих попытках угодить жаждущим не видеть Россию на Олимпийских играх смог придумать много ходов, критериев, комиссий. Что придумает сейчас? Спортивный арбитражный суд – это серьезно.



Суд оправдал большинство наказанных россиян. Никаких возвращений медалей. Никаких отстранений. Никаких пожизненных дисквалификаций даже для неоправданных. Есть спортсмены, по которым возникли сомнения. Во всех справочниках и таблицах России должны вернуть первое место в общем зачете. Значит, в Сочи-2014 страна не жила вопреки законам олимпийской семьи. Это уже не мы, это суд выявил и доказал. Где наши флаг и гимн? За что наказание?



Ирина Степанцева

2.02.18 Источник - Московский комсомолец

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