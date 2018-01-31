 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы стояли на грани потери своего суверенитета, но...". Жээнбеков в гостях у Рахмона
22:42 01.02.2018

С.Жээнбеков: Сегодняшний визит говорит о том, что Кыргызстан готов к дальнейшему сотрудничеству с Таджикистаном

Уверен, что наша встреча даст возможность обсудить актуальные вопросы, которые есть между нашими странами, и придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества. Об этом сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 1 февраля на встрече в узком составе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент Кыргызстана 1 февраля прибыл с официальным визитом в Таджикистан.

В ходе встречи Жээнбеков выразил благодарность президенту Таджикистана за прием.

"В первую очередь хочу вас поблагодарить за приглашение посетить Республику Таджикистан с официальным визитом. А также большую благодарность за теплый прием на таджикской земле. Хочу еще раз поблагодарить за теплые пожелания по случаю избрания президентом Кыргызской Республики", - сказал он.

"Я очень рад, что в этом году 14 января исполнилось 25 лет нашему сотрудничеству и установлению дипломатических отношений. Кыргызстан и Таджикистан за эти годы независимости пережили очень многое, мы стояли на грани потери своего суверенитета, но благодаря мудрости нашего народа сумели сохранить свою государственность. Сегодняшний мой визит в Таджикистан говорит о том, что Кыргызстан готов к дальнейшему сотрудничеству, развитию, углублению кыргызско-таджикских отношений. Уверен, что наша встреча даст возможность обсудить актуальные вопросы, которые есть между нашими странами, и придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества", - добавил президент Кыргызстана.

В свою очередь президент Э.Рахмон отметил, что придает в важное значение этому первому официальному визиту кыргызского лидера в Таджикистан.

"Кыргызстан - наш близкий сосед, наши страны сотрудничают по многим важным вопросам двустороннего и регионального характера. Выражаем уверенность в том, что совместными усилиями мы можем поднять сотрудничество между нашими странами на более высокий уровень развития. Добро пожаловать, и желаю вам приятного пребывания в нашей стране", - сказал президент Таджикистана.

Источник - kg.akipress.org
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