 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рос-либер-губернатора Белых посадили на 8 лет за воровство
22:36 01.02.2018

Белых отправили в колонию на восемь лет











Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам лишения свободы. Об этом в четверг, 1 февраля, из зала суда сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Осужденному также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей и запрет занимать госдолжности на протяжении трех лет.

Подсудимый слушал приговор стоя, несмотря на то что заседание несколько раз прерывалось из-за его плохого самочувствия.

Белыха признали виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро у бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. При этом суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году.

Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве

В последнем слове 26 января он попросил вынести ему оправдательный приговор: "Все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей. Моей целью было показать, что власть может быть другой, может быть открытой, демократической".

Чиновника задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009

Источник - Лента.Ру
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517513760
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