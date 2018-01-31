Рос-либер-губернатора Белых посадили на 8 лет за воровство

22:36 01.02.2018 Белых отправили в колонию на восемь лет



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Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам лишения свободы. Об этом в четверг, 1 февраля, из зала суда сообщает корреспондент "Ленты.ру".



Осужденному также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей и запрет занимать госдолжности на протяжении трех лет.



Подсудимый слушал приговор стоя, несмотря на то что заседание несколько раз прерывалось из-за его плохого самочувствия.



Белыха признали виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро у бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. При этом суд снял с Белых обвинение в вымогательстве взятки в 200 тысяч евро у бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году.



Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве



В последнем слове 26 января он попросил вынести ему оправдательный приговор: "Все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей. Моей целью было показать, что власть может быть другой, может быть открытой, демократической".



Чиновника задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 Источник - Лента.Ру

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