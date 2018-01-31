На учениях в Китае разбился второй за эту неделю военный самолет, погибли 12 человек

20:42 01.02.2018 Крушение потерпел самолет-заправщик нового типа







По меньшей мере 12 членов погибли в результате крушения военного самолета в Китае, передает South China Morning Post со ссылкой на источники.



Как сообщается, авария произошла 1 февраля во время учений на территории провинции Гуйчжоу.



По информации военных источников, крушение потерпел самолет-заправщик нового типа, модифицированный на базе Y-8.



Отмечается, что падение самолета произошло на большой скорости, и потому ни у кого из членов экипажа не было возможности покинуть борт с парашютом.



Напомним, что это уже второе крушение самолета военно-воздушных сил Китае за последние дни. 29 января военный самолет также разбился во время учений в провинции Гуйчжоу. Источник - regnum.ru

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