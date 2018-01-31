Путин наградил орденом Дружбы помощника Назарбаева. Свои вертухаи кончились?

20:18 01.02.2018 Орден Дружбы вручен за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами двух стран



Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом помощника главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации РФ.



"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей наградить орденом Дружбы Онжанова Нурлана Баймолдановича – помощника президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

По информации сайта Акорды, Онжанов работает помощником главы Казахстана с июля 2014 года. В разные годы работал заместителем министра иностранных дел Казахстана, послом в Германии и Дании по совместительству. Кандидат филологических наук, владеет немецким, шведским, английским языками. Источник - Sputnik

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