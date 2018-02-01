Рахмончик озаботился применением таджикского языка в Душанбе

19:27 01.02.2018 В Душанбе появилась комиссия, которая будет контролировать соблюдение Закона Таджикистана "О государственном языке". Решение о ее создании подписал мэр Душанбе Рустам Эмомали, сообщает Asia Plus со ссылкой на источник в городской администрации. Главой комиссии назначен заместитель мэра столицы Мавсум Муини.



Закон "О государственном языке" был принятв начале октября 2009 года. Он обязывает знать родной язык каждого гражданина Таджикистана. В документе отмечается, что язык должен использоваться в работе чиновников, предприятий, компаний, фермерских хозяйств, бизнесменов. Законом не регулируется применение языка в личных отношениях. На данный момент нарушение закона физическим лицам обходится в 750-1000 сомони (около $113), юридическим лицам в 1500-2000 сомони (около $266).



С момента принятия закона за ненадлежащее использование языка были оштрафованы сотни граждан Таджикистана. В 2013 году штрафы составили 47,6 тысяч сомони ($5,3 тыс.). В 2014 - 81, 2 тыс. сомони ($9,2 тыс.). По данным правительственного Комитета по языку и терминологии, в 2016 году из-за вывесок магазинов владельцы заплатили штрафы на 45,66 тыс. сомони (около $6 тыс.), из которых государство получило 37,6 тыс. сомони ($4,2 тыс.).



Представители комитета на протяжении нескольких лет заставляли кафе и рестораны менять названия из-за вывесок на иностранном языке. Так, в Душанбе владельцы "CHIEF BURGER PIZZA" изменили название на "Бургер ва питзо". Столичное кафе "Kinto" стало "Кутайси", ресторан грузинской кухни "Shisha" - "Кафе ШИША", "Пиццерия вохури" - "Ошхонаи вохури".



После того, как за два года более сотни компаний изменили свои названия, председатель Комитета по языку и терминологии Гавхар Шарофзода прокомментировала работу с таджикским языком в СМИ. Она заявила, что журналисты республики грубо нарушают нормы государственного языка. За это председатель комитета предложилаштрафовать авторов или редакцию на сумму от 600 до 1600 сомони ($181).



Отметим, что в День празднования государственного языка 4 октября 2017 года президент республики Рахмон Эмомали заявил о том, что "сохранение языка – это сохранение нации, а исчезновение языка равно ее уничтожению". Он также упомянул проблему заимствования слов из других культур и пожелал гражданам бережно относиться к родному языку.

01.02.2018 Источник - fergananews.com

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