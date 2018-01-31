 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.02.2018
23:08  Спортивный арбитражный суд полностью реабилитировал 28 российских спортсменов и вернул им 11 сочинских медалей
22:42  "Мы стояли на грани потери своего суверенитета, но...". Жээнбеков в гостях у Рахмона
22:36  Рос-либер-губернатора Белых посадили на 8 лет за воровство
20:42  На учениях в Китае разбился второй за эту неделю военный самолет, погибли 12 человек
20:18  Путин наградил орденом Дружбы помощника Назарбаева. Свои вертухаи кончились?
19:27  Рахмончик озаботился применением таджикского языка в Душанбе
18:37  В Таджикистане начался суд над лидером ПИВТ Мухиддином Кабири
14:39  Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
14:37  Польский Сенат одобрил уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины
10:08  ТаджЭнергоПике. Задолженность "Барки точик" за год выросла на 1 млрд. сомони
10:00  Умер Каххор Хасанов - глава комсомола Таджикистана 1950-х и 1-й секретарь Ленинабадского горкома КПТ 1960-х
09:58  Будет ли прогресс в кыргызско-таджикских переговорах по границе?
09:55  Кто же "нажился" на модернизации БишкекТЭЦ? - З.Бактыбаев
09:40  Почему Вашингтон "испугался" Тегерана? - И.Джорбенадзе
09:31  Назарбаев зажал Россию в стальные тиски. Почему ЕАЭС становится пространством торговых войн, - "СП"
09:28  "Кремлевский доклад" по-китайски. Почему США никогда не опубликуют "пекинский санкционный список", - С.Гомзикова
09:26  Стокгольмскому террористу узбеку Акилову грозит пожизненное
09:22  СуперСильвио. Берлускони опять рвется к рулю Италии, - В.Малышев
09:20  Криптолихорадка и криптовалютные пирамиды, - Е.Пустовойтова
08:35  Не только США против "российского мира" в Сирии. К итогам сочинского конгерсса, - А.Чаблин
08:24  Дочери и внуки Ислама Каримова не приняли участие на праздновании его юбилея
08:02  О чем говорят поставки российского СПГ в Соединенные Штаты, - П.Искендеров
07:55  "Сынов" больше нет, остались одни б... Сенат Канады одобрил изменение слов гимна на "гендерно нейтральные"
07:51  Индия вспомнила о заветах Махатмы Ганди. "Отец нации" был убит фанатиком 70 лет назад
00:39  Российский олигархат. Придворные дворковичи и прочие черные каракатицы.., - А.Проханов
00:38  Раздвоение Йемена. Конфигурация гражданской войны усложняется прямо на глазах
00:11  Russiagate, стриптиз спецслужб. Заговор против Трампа был организован Министерством юстиции, ФБР и ЦРУ, - П.Робертс
00:08  Риад соревнуются с Тегераном в поддержке террористов, - А.Эскин
00:03  National Interest: Иран потерпит крах и без помощи США
00:01  Четверть века унижения и страха. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 2
Среда, 31.01.2018
23:51  В Шымкенте ликвидировали очередную ячейку "спящих" джихадистов - 12 жителей из 6 районов
23:24  Ушел в мир иной теоретик "цветных революций" Джин Шарп
22:23  Комитет по инвестициям в КазПравительстве возглавил Ерлан Хаиров
22:19  Прокурор Алматы Миразов уволен по статье
21:42  ВБ, ЕБ и АБИИ вроде как дают Таджикистану $325 млн на реконструкцию Нурекской ГЭС. Осталось наскрести еще столько же
21:23  Новым руководителем СНБ Узбекистана стал бывший судья Ихтиер Абдуллаев, Генпрокурором - Отабек Муродов
21:07  Средства массового вымогательства. В Казахстане нашли идеальный способ борьбы с журналистами и блогерами, - В.Сурганов
19:56  Рустам Иноятов уволен из главы СНБ и назначен госсоветником президента Узбекистана
18:42  КырДепутаты требуют, чтобы энергетики отчитывались по аварии БишкекТЭЦ... на кыргызском языке
17:52  Горе-руководителей Бишкекской ТЭЦ Боркоева и Омуркул уулу решено уволить
16:46  Глава КырНацэнергохолдинга Калиев подал в отставку
16:21  Товарищ Исламходжа. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 1
16:16  В Самарканде открыт Мавзолей Ислама Каримова (фото)
16:13  Тотальное подчинение. Зачем Россия согласилась на такую "Олимпиаду", - Э.Лимонов
16:03  Asia Times: Китайский проект "Один пояс - один путь" столкнулся с крупными проблемами
08:27  В Киевском аэропорту задержали вербовщика террористов - гражданина Кыргызстана
08:23  Межсирийский диалог на повышенных тонах в Сочи, - М.Беленькая
08:22  Саудовская Аравия конфисковала у коррупционеров $108 млрд
07:29  Российская авиация отработала по турецкой броне-колонне, пытавшейся выдвинуться в стороны Алеппо
06:59  Трагически погиб (сбила машина) известный таджикский журналист Галим Фасхутдинов
06:55  "Турецкий поток" идеален со всех сторон, - П.Искендеров
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане начался суд над лидером ПИВТ Мухиддином Кабири
18:37 01.02.2018

Верховный суд (ВС) Таджикистана рассматривает уголовное дело в отношении лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддина Кабири. Судебный процесс проходит в отсутствие обвиняемого. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель ВС Шермухаммад Шохиен.

О том, какие обвинения выдвинуты против Кабири, глава ВС говорить отказался, ссылаясь на "секретность" дела, передает "Азия-плюс".

До сентября 2015 года в течение 16 лет ПИВТ была единственной официально действующей партией религиозного толка на постсоветском пространстве. В сентябре руководство ПИВТ и, в частности, Мухиддин Кабири были обвинены в причастности к военному мятежу бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. Партия была объявлена Верховным судом террористической организацией, ее руководство арестовано. В июне 2016 года 14 членов политсовета ПИВТ были приговорены различным срокам заключения, двое из них - к пожизненному.

Лидер же ПИВТ Мухиддин Кабири покинул Таджикистан сразу после парламентских выборов 1 марта 2015 года, на которых ПИВТ не получила ни одного мандата, то есть за полгода до драматических событий сентября. Позже он заявил, что сделал это, опасаясь, что на родине против него может быть сфабриковано уголовное дело. Кабири отвергает все обвинения против своей партии, считая, что сентябрьский мятеж был поводом для запрета деятельности ПИВТ.

Сразу после так называемой попытки госпереворота власти Таджикистана обвинили Кабири в организации преступного сообщества. Он был объявлен в международный розыск, и в сентябре 2016 года его данные появились на сайте Интерпола. Тем не менее получивший политубежище в Германии лидер ПИВТ продолжает заниматься политической деятельностью, выступает с разных трибун, делает заявления, дает интервью СМИ, пытаясь привлечь внимание международной общественности к политической ситуации в Таджикистане.

Родственники лидера ПИВТ, как и семьи многих других активистов партии, после ее запрета подверглись жесткому прессингу со стороны силовиков - некоторые из них, в частности, двоюродный брат Кабири Джамшед Нарзуллоев, брат супруги лидера ПИВТ Махмадулло Рахматуллоев и водитель Кабири, также являющийся родственником его супруги, Хикмат Сайфов были осуждены за несообщение о готовящемся преступлении. За другими был установлена слежка, и их неоднократно увозили на "беседы" сотрудники органов безопасности. Таким "беседам" был подвергнут и 95-летний отец Мухиддина Кабири Тилло Кабиров, которого просили призвать сына вернуться на родину. В январе 2016 года в душанбинском аэропорту Тилло Кабиров был снят с рейса в Стамбул, куда он собирался вылететь на лечение, а в октябре отец лидера ПИВТ скончался.

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517499420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  