В Таджикистане начался суд над лидером ПИВТ Мухиддином Кабири

18:37 01.02.2018 Верховный суд (ВС) Таджикистана рассматривает уголовное дело в отношении лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддина Кабири. Судебный процесс проходит в отсутствие обвиняемого. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель ВС Шермухаммад Шохиен.



О том, какие обвинения выдвинуты против Кабири, глава ВС говорить отказался, ссылаясь на "секретность" дела, передает "Азия-плюс".



До сентября 2015 года в течение 16 лет ПИВТ была единственной официально действующей партией религиозного толка на постсоветском пространстве. В сентябре руководство ПИВТ и, в частности, Мухиддин Кабири были обвинены в причастности к военному мятежу бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. Партия была объявлена Верховным судом террористической организацией, ее руководство арестовано. В июне 2016 года 14 членов политсовета ПИВТ были приговорены различным срокам заключения, двое из них - к пожизненному.



Лидер же ПИВТ Мухиддин Кабири покинул Таджикистан сразу после парламентских выборов 1 марта 2015 года, на которых ПИВТ не получила ни одного мандата, то есть за полгода до драматических событий сентября. Позже он заявил, что сделал это, опасаясь, что на родине против него может быть сфабриковано уголовное дело. Кабири отвергает все обвинения против своей партии, считая, что сентябрьский мятеж был поводом для запрета деятельности ПИВТ.



Сразу после так называемой попытки госпереворота власти Таджикистана обвинили Кабири в организации преступного сообщества. Он был объявлен в международный розыск, и в сентябре 2016 года его данные появились на сайте Интерпола. Тем не менее получивший политубежище в Германии лидер ПИВТ продолжает заниматься политической деятельностью, выступает с разных трибун, делает заявления, дает интервью СМИ, пытаясь привлечь внимание международной общественности к политической ситуации в Таджикистане.



Родственники лидера ПИВТ, как и семьи многих других активистов партии, после ее запрета подверглись жесткому прессингу со стороны силовиков - некоторые из них, в частности, двоюродный брат Кабири Джамшед Нарзуллоев, брат супруги лидера ПИВТ Махмадулло Рахматуллоев и водитель Кабири, также являющийся родственником его супруги, Хикмат Сайфов были осуждены за несообщение о готовящемся преступлении. За другими был установлена слежка, и их неоднократно увозили на "беседы" сотрудники органов безопасности. Таким "беседам" был подвергнут и 95-летний отец Мухиддина Кабири Тилло Кабиров, которого просили призвать сына вернуться на родину. В январе 2016 года в душанбинском аэропорту Тилло Кабиров был снят с рейса в Стамбул, куда он собирался вылететь на лечение, а в октябре отец лидера ПИВТ скончался. Источник - fergananews.com

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