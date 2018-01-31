Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

14:39 01.02.2018 Американский президент Дональд Трамп оказался в числе кандидатов на Нобелевскую премию мира, сообщает норвежское издание Nettavisen.



По словам директора норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрика Урдаля, инициатива о выдвижении Трампа "принадлежит американцу". Уточнить, кто именно стал инициатором выдвижения Трампа, он отказался, отметив, что это конфиденциальная информация, передает РИА "Новости".



Трамп стал кандидатом на Нобелевскую премию мира уже в третий раз. Урдаль сказал, что его кандидатура в этот раз была выдвинута тем же человеком, что и в предыдущие годы.



По мнению Урдаля, американский президент достоин этой награды за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы" и другие заслуги.



Издание напоминает, что четыре предыдущих президента США уже были лауреатами премии.



Имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу.



Напомним, Нобелевская премия мира за 2017 год была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Позднее ICAN выступила с заявлением, в котором назвала полученную награду признанием своих заслуг по продвижению Договора о запрещении ядерного оружия. Послы Великобритании, США и Франции в Осло отказались стать почетными гостями церемонии вручения Нобелевской премии мира. Источник - Взгляд

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