|Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
14:39 01.02.2018
Американский президент Дональд Трамп оказался в числе кандидатов на Нобелевскую премию мира, сообщает норвежское издание Nettavisen.
По словам директора норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрика Урдаля, инициатива о выдвижении Трампа "принадлежит американцу". Уточнить, кто именно стал инициатором выдвижения Трампа, он отказался, отметив, что это конфиденциальная информация, передает РИА "Новости".
Трамп стал кандидатом на Нобелевскую премию мира уже в третий раз. Урдаль сказал, что его кандидатура в этот раз была выдвинута тем же человеком, что и в предыдущие годы.
По мнению Урдаля, американский президент достоин этой награды за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы" и другие заслуги.
Издание напоминает, что четыре предыдущих президента США уже были лауреатами премии.
Имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу.
Напомним, Нобелевская премия мира за 2017 год была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Позднее ICAN выступила с заявлением, в котором назвала полученную награду признанием своих заслуг по продвижению Договора о запрещении ядерного оружия. Послы Великобритании, США и Франции в Осло отказались стать почетными гостями церемонии вручения Нобелевской премии мира.