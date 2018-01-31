 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 01.02.2018
14:39  Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
14:37  Польский Сенат одобрил уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины
10:08  ТаджЭнергоПике. Задолженность "Барки точик" за год выросла на 1 млрд. сомони
10:00  Умер Каххор Хасанов - глава комсомола Таджикистана 1950-х и 1-й секретарь Ленинабадского горкома КПТ 1960-х
09:58  Будет ли прогресс в кыргызско-таджикских переговорах по границе?
09:55  Кто же "нажился" на модернизации БишкекТЭЦ? - З.Бактыбаев
09:40  Почему Вашингтон "испугался" Тегерана? - И.Джорбенадзе
09:31  Назарбаев зажал Россию в стальные тиски. Почему ЕАЭС становится пространством торговых войн, - "СП"
09:28  "Кремлевский доклад" по-китайски. Почему США никогда не опубликуют "пекинский санкционный список", - С.Гомзикова
09:26  Стокгольмскому террористу узбеку Акилову грозит пожизненное
09:22  СуперСильвио. Берлускони опять рвется к рулю Италии, - В.Малышев
09:20  Криптолихорадка и криптовалютные пирамиды, - Е.Пустовойтова
08:35  Не только США против "российского мира" в Сирии. К итогам сочинского конгерсса, - А.Чаблин
08:24  Дочери и внуки Ислама Каримова не приняли участие на праздновании его юбилея
08:02  О чем говорят поставки российского СПГ в Соединенные Штаты, - П.Искендеров
07:55  "Сынов" больше нет, остались одни б... Сенат Канады одобрил изменение слов гимна на "гендерно нейтральные"
07:51  Индия вспомнила о заветах Махатмы Ганди. "Отец нации" был убит фанатиком 70 лет назад
00:39  Российский олигархат. Придворные дворковичи и прочие черные каракатицы.., - А.Проханов
00:38  Раздвоение Йемена. Конфигурация гражданской войны усложняется прямо на глазах
00:11  Russiagate, стриптиз спецслужб. Заговор против Трампа был организован Министерством юстиции, ФБР и ЦРУ, - П.Робертс
00:08  Риад соревнуются с Тегераном в поддержке террористов, - А.Эскин
00:03  National Interest: Иран потерпит крах и без помощи США
00:01  Четверть века унижения и страха. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 2
Среда, 31.01.2018
23:51  В Шымкенте ликвидировали очередную ячейку "спящих" джихадистов - 12 жителей из 6 районов
23:24  Ушел в мир иной теоретик "цветных революций" Джин Шарп
22:23  Комитет по инвестициям в КазПравительстве возглавил Ерлан Хаиров
22:19  Прокурор Алматы Миразов уволен по статье
21:42  ВБ, ЕБ и АБИИ вроде как дают Таджикистану $325 млн на реконструкцию Нурекской ГЭС. Осталось наскрести еще столько же
21:23  Новым руководителем СНБ Узбекистана стал бывший судья Ихтиер Абдуллаев, Генпрокурором - Отабек Муродов
21:07  Средства массового вымогательства. В Казахстане нашли идеальный способ борьбы с журналистами и блогерами, - В.Сурганов
19:56  Рустам Иноятов уволен из главы СНБ и назначен госсоветником президента Узбекистана
18:42  КырДепутаты требуют, чтобы энергетики отчитывались по аварии БишкекТЭЦ... на кыргызском языке
17:52  Горе-руководителей Бишкекской ТЭЦ Боркоева и Омуркул уулу решено уволить
16:46  Глава КырНацэнергохолдинга Калиев подал в отставку
16:21  Товарищ Исламходжа. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 1
16:16  В Самарканде открыт Мавзолей Ислама Каримова (фото)
16:13  Тотальное подчинение. Зачем Россия согласилась на такую "Олимпиаду", - Э.Лимонов
16:03  Asia Times: Китайский проект "Один пояс - один путь" столкнулся с крупными проблемами
08:27  В Киевском аэропорту задержали вербовщика террористов - гражданина Кыргызстана
08:23  Межсирийский диалог на повышенных тонах в Сочи, - М.Беленькая
08:22  Саудовская Аравия конфисковала у коррупционеров $108 млрд
07:29  Российская авиация отработала по турецкой броне-колонне, пытавшейся выдвинуться в стороны Алеппо
06:59  Трагически погиб (сбила машина) известный таджикский журналист Галим Фасхутдинов
06:55  "Турецкий поток" идеален со всех сторон, - П.Искендеров
06:53  Навруз, как предчувствие: в Таджикистане встретили праздник Сада, - Л.Гайсина
06:50  Холода, холода, а с насиженных мест... КырПремьер Исаков пытается уволить главу Бишкекской ТЭЦ
06:47  Война в Сирии: Сочинский формат переговоров может устроить США, - И.Субботин
05:44  Суд Иллинойса "взыскал" с командира ДНР Стрелкова $400 млн ущерба за голландский "Боинг"
00:56  Террору в Сирии дают "добро", - С.Кожемякин
00:43  Китай продает облигации США, - Бэйцзин циннянь бао
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Польский Сенат одобрил уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины
14:37 01.02.2018

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон, которым в стране вводится уголовная ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Польские сенаторы большинством голосов приняли пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, передает РИА "Новости".

Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

Согласно принятому документу, штрафом или лишением свободы до трех лет наказывается использование выражения "польские лагеря смерти" или иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Еще на стадии парламентской работы закон вызвал резкую критику со стороны Украины. Киев выразил "глубокую обеспокоенность" решением польского Сейма одобрить этот законопроект, а украинские националисты потребовали отставки главы МИД Павла Климкина за провалы дипломатии.

С критикой закона выступили и в Израиле. Там опасаются, что действие нового закона может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Источник - Взгляд
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