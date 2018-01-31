Польский Сенат одобрил уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины

14:37 01.02.2018 Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон, которым в стране вводится уголовная ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.



Польские сенаторы большинством голосов приняли пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, передает РИА "Новости".



Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.



Согласно принятому документу, штрафом или лишением свободы до трех лет наказывается использование выражения "польские лагеря смерти" или иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.



Еще на стадии парламентской работы закон вызвал резкую критику со стороны Украины. Киев выразил "глубокую обеспокоенность" решением польского Сейма одобрить этот законопроект, а украинские националисты потребовали отставки главы МИД Павла Климкина за провалы дипломатии.



С критикой закона выступили и в Израиле. Там опасаются, что действие нового закона может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Источник - Взгляд

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