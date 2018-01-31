 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ТаджЭнергоПике. Задолженность "Барки точик" за год выросла на 1 млрд. сомони
10:08 01.02.2018

Задолженность "Барки точик" без учета привлеченных министерством финансов кредитов для реализации инвестиционных электроэнергетических проектов в 2017 году увеличилась на 1 миллиард сомони.

"Кредиторская задолженность ОАХК "Барки точик" без учета кредитных инвестиционных соглашений составила более 3,7 миллиардов сомони", - сообщает министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

Напомним, в начале прошлого года начальник Главного управления по финансам "Барки точик" Рустам Маджидзода сообщал журналистам, что "Барки точик" без учета привлеченных кредитов задолжала 2,7 миллиарда сомони.

Долг "Барки точик" перед Сангтудинской ГЭС-1 в этом году вырос еще на 12,5 миллионов долларов

Сравнительно большие задолженности имеются перед Сангтудинской ГЭС-1, которые по итогам прошлого года достигли 763 миллионов сомони. Долги "Барки точик" перед этой станцией в 2017 году увеличились на 110 миллионов сомони.

Также энергохолдинг задолжал крупные суммы ОАО "Ориенбанк" и ГЭС "Сангтуда-2". Имеются также задолженности по налогам и долги, образовавшие за счет закупки угля и другого топлива (мазут и прочее).

В начале прошлого года "Барки точик" сообщало, что задолженности по привлеченным кредитам для осуществления инвестиционных проектов составляют 11 миллиардов сомони.

Таким образом, общая задолженность таджикского энергохолдинга перевалила за 14,7 миллиардов сомони (свыше 1,6 миллиарда долларов).
Пайрав Чоршанбиев,

Источник - Asia-Plus
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