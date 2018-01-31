Умер Каххор Хасанов - глава комсомола Таджикистана 1950-х и 1-й секретарь Ленинабадского горкома КПТ 1960-х

10:00 01.02.2018 Ушел из жизни Каххор Хасанов



Вечером 31 января 2018 года в городе Канибадам на 91 году жизни после непродолжительной болезни скончался видный политический и государственный деятель Таджикистана Каххор Гафурович Хасанов.



За долголетний добросовестный труд, за многолетнюю плодотворную работу в партийных и советских органах Кахор Хасанов был удостоен многих правительственных наград. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами "Знак Почета", орденом Дружбы Народов, медалями: "За доблестный труд в период ВОВ 1941-1945г.г." и "Ветеран труда".



Каххор Хасанов долгие годы был председателем Совета ветеранов войны и труда города, вносил свой вклад в воспитание молодежи в духе оптимизма, самопознание, любви к родине, трудолюбие, гуманизма и повышение образования населения.



Непоколебимое благородство Кахора Хасанова



Джаноза состоится сегодня в мечети "Дехконобод" джамоата Патар города Канибадам в 13:00.



Каххор Хасанов родился 15 июля 1927 года в Канибадаме в семье служащего Хасанова Гафурджона. 15-летним юношей он начинает свою трудовую деятельность, сначала грузчиком, потом весовщиком, а затем и товароведом на хлопкоочистительном заводе.



С 1947 года переходит на комсомольскую работу.



В 1950 году Каххор Хасанов был назначен заместителем председателя Канибадамского райисполкома, а в 1951 году - заведующим орготделом горкома партии Канибадама.



В том же году он был назначен первым секретарем Ленинабадского обкома комсомола. На этой должности он проработал до 1954 года.



После учебы в Высшей партийной школе ЦК КПСС в Москве, в 1954 – 1957 годах,Кахор Хасанов был назначен 1-м секретарем ЦК ЛКСМ Таджикистана, а затем до 1965 года был первым секретарем Ленинабадского горкома партии.



Очередным ответственным назначением для Кахора Хасанова в 1966 году стала должность председателя Госкомитета Таджикской ССР по профтехобразованию.



В 1986 году Кахор Хасанов был назначен заведующим 10-м отделом Совета министров Таджикской ССР.



С 1991-го – персональный пенсионер. После выхода на пенсию из столицы уехал жить на свою малую родину - в Канибадам. С 1999 года возглавлял Совет ветеранов города Канибадама. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - news.tj

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517468400

Новости Казахстана

