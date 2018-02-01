Будет ли прогресс в кыргызско-таджикских переговорах по границе?

09:58 01.02.2018 Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков совершит двухдневный официальный рабочий визит в Таджикистан.



"Сооронбай Жээнбеков 1-2 февраля 2018 года совершит официальный визит в Душанбе по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Данный визит был запланирован ранее, и внешнеполитические ведомства двух стран вели тщательную подготовку к предстоящему мероприятию. В ходе визита запланированы встречи Сооронбая Жээнбекова с Эмомали Рахмоном в узком и расширенном форматах. Также планируется встреча нашего главы государства с премьер-министром и спикером парламента Таджикистана. Планируется обмен мнениями по всем актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы", - сообщает официальный сайт президента.



Завотделом внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева провела брифинг для журналистов по официальному рабочему визиту главы государства.



"На повестке дня есть ряд актуальных вопросов. Состоится обмен мнениями по вопросам торгово-экономического взаимодействия. Товарооборот между странами растет, но не соответствует имеющемуся потенциалу. У сторон есть планы активизировать работу в этом направлении", - отметила Субакожоева.



Общественность ожидает, что в рамках официального рабочего визита приоритетом будет вопрос границы. Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 1000 км, линия границы проходит по высокогорным, географически сложным местностям. Уточнена только половина границы, имеются десятки спорных участков.



Из-за несогласованности границы между двумя странами ежегодно возникает напряжение. До этого времени были зарегистрированы инциденты вплоть до вооруженного противостояния.



Баткенская область, граничащая с Таджикистаном, превратилась в одну из самых проблемных зон. Периодически в приграничных районах происходят инциденты между населением таджикских и кыргызских сел.



В большинстве они регистрируются в ареале таджикистанского анклава Ворух в Баткенской области. Жители таджикских сел выражали протест против строительства окружных дорог Кыргызстаном, происходили инциденты с перестрелкой пограничников. Несмотря на это Кыргызстан построил окружные дороги в местностях, где регистрируется много приграничных инцидентов.



"Когда в 2000 годы начались переговоры по согласованию границ, две стороны предложили два разных документа в качестве основы для процесса уточнения. Таджикистанская сторона опирается на документы по национально-территориальному размежеванию 1924 года. Кыргызстан предложил взять в качестве основы документы паритетных комиссий 1958-59 и последующих годов", - рассказывал ранее в интервью руководитель отдела правительства по развитию приграничных территорий и делимитации границы Курбанбай Искандаров.



От кыргызской стороны поступало предложение решить вопрос отдельных спорных участков путем взаимообмена. Таджикская сторона не проявляет активности в процессе демаркации и делимитации границы.



1 февраля 2018 Источник - BBC. Кыргыз кызматы

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