Кто же "нажился" на модернизации БишкекТЭЦ? - З.Бактыбаев

09:55 01.02.2018 По следам денег, направленных на модернизацию ТЭЦ



Почему ТЭЦ города Бишкека, мощность которой увеличили в два раза в ходе модернизации за счет китайского кредита в 386 млн долларов, не смогла обеспечить горожан зимой положенным теплом и электричеством?



Работы по модернизации столичной теплоэлектроцентрали начались 26 апреля 2014 года и завершились в 2017 году - официально ТЭЦ была запущена в эксплуатацию 30 августа. Как сообщалось, были введены в работу два современных энергоблока, а мощность Бишкекской ТЭЦ увеличилась на 300 мегаватт, составив в общей сложности 812 мегаватт. Но после аварии на предприятии, которая случилась 26 января 2018 года, все чаще стали звучать вопросы по проекту модернизации в 386 млн долларов, который, как выяснилось, "был принят без технико-экономического обоснования, а компания-подрядчик выбрана без тендера".



Независимые эксперты еще в 2014 году заявляли, что стоимость реконструкции столичной ТЭЦ сильно завышена, а в выборе компании-подрядчика отсутствует прозрачность.



Вопрос осуществления модернизации стратегического объекта китайской компанией обсуждался и в парламенте страны в 2014 году, однако в итоге депутаты поддержали соглашение.



Проведенные работы



Исполнительный директор группы по управлению модернизацией ТЭЦ города Бишкека Темирлан Бримкулов, объясняя, на что компания TBEA потратила 386 млн долларов, рассказал следующее:



- Если говорить о работах, на которые ушло 386 млн долларов, то на них были демонтированы четыре турбогенератора и восемь котлоагрегатов. Кроме того, был демонтирован прежний энергоблок и подготовлена площадка для установки двух новых энергоблоков, а также были введены в работу две новых турбины и два паровых котла.



Правительство КР и чиновники, отвечающие за энергетическую отрасль, заявляют, что технический сбой произошел в старой части ТЭЦ Бишкека, которая не была модернизирована.



Как бы там ни было, депутаты Жогорку Кенеша подняли вопрос о том, что у многих имеются сомнения по поводу освоения средств, выделенных на реконструкцию столичной ТЭЦ, а потому было предложено создать парламентскую комиссию по этой теме. Об этом заявили некоторые народные избранники во время проведения выездного заседания профильного комитета Жогорку Кенеша на ТЭЦ.



"Все руководители должны ответить за случившееся. По компании TBEA тоже в свое время будут подняты вопросы. Сейчас люди все знают - куда, к кому и какой миллион ушел. Поэтому граждане справедливо интересуются, каким было соглашение по проекту", - пояснил депутат от фракции "Ата Мекен" Эмиль Токтошев.



Представитель фракции СДПК Аида Касмалиева отметила, что депутаты так и не смогли получить на свои вопросы точные ответы:



- Мы должны найти ответ на вопрос, почему 386 млн долларов не хватило для полной модернизации теплоэлектроцентрали. Это очень большая сумма. Здесь мы спрашивали, но внятного ответа так и не получили.



31 января парламентарии вынесли на заседание Жогорку Кенеша вопрос обсуждения ситуации на ТЭЦ, пригласив всех членов правительства во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым и мэром города Бишкека Албеком Ибраимовым.



Аудит Счетной палаты



Соглашение о модернизации Бишкекской ТЭЦ с китайской компанией TBEA от имени правительства КР подписывало ОАО "Электрические станции". Изначально выполнить эти работы изъявили желание четыре компании, которые и подали свои заявки на конкурс, две из них - китайские и одна - российская.



По данным Счетной палаты, хотя три компании из четырех и подготовили технико-экономическое обоснование (ТЭО), они не предложили источник финансирования проекта модернизации ТЭЦ Бишкека. А вот TBEA указала "Электрическим станциям", что кредит предоставит китайский Экспортно-импортный банк.



Эксперт в сфере энергетики Расул Умбеталиев назвал нарушением закона то, что компания TBEA провела работы без ТЭО:



- Модернизация – это ведь фактически строительство. А пока нет проекта, ни о каком строительстве не должно было быть и речи. У них же, оказывается, проекта не было. Получается, были нарушены законы в сфере строительства.



Нарушения закона при проведении модернизации столичной ТЭЦ и при заключении соглашения с китайской TBEA выявила также Счетная палата КР, которая по этому поводу направила ряд рекомендаций правительству страны.



По данным Счетной палаты, из 386 млн долларов 164,6 млн долларов ушло на закупку оборудования и материалов, а строительные работы обошлись в 66,7 млн долларов. Еще 64,2 млн долларов потратили на монтажные и пусконаладочные работы. В оставшуюся сумму вошли административные, транспортные и другие расходы, а также осуществление надзора, содержание персонала и т. д.



Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата-Журт" Кенжебек Бокоев, затронув на заседании 31 января вопрос о 386 млн долларов, потраченных на модернизацию ТЭЦ Бишкека, поинтересовался мнением премьер-министра КР Сапара Исакова по поводу нарушений закона, которые стали выявляться. В ответ глава правительства сказал следующее:



- Этот кредит сначала был предоставлен государству, а затем передан ОАО "Электрические станции". Технико-экономическое обоснование, проект и государственная экспертиза есть. Мне дали такую информацию. Работы были приняты по акту.



Комментируя ситуацию на столичной ТЭЦ и проект по ее модернизации Сапар Исаков также добавил:



- Все спрашивают: "Куда делись 386 млн долларов?". Мы это выясним. Но если не были бы построены новые энергоблоки, в городе случился бы коллапс. Специалисты говорят, что "все линии теплопередачи, трубы могли лопнуть, убытки исчислялись бы миллиардами сомов". Эта ситуация стала знаковой для меня как премьер-министра. Мы должны все тщательно изучить и принять решение. Было также высказано мнение, что "стоимость ТЭЦ в Таджикистане была намного меньше, у нас она дороже". Я спросил у специалистов, которые объяснили, что "в Таджикистане объект вырабатывает только электроэнергию, наша же ТЭЦ производит и электричество, и тепловую энергию". Я лично займусь этим вопросом и доведу его до конца.



Экс-президент хвалил TBEA



Работы по модернизации ТЭЦ Бишкека были окончены в 2017 году, и 30 августа объект официально был сдан в эксплуатацию.



Выступавший на церемонии открытия модернизированной ТЭЦ экс-президент Алмазбек Атамбаев заявлял, что китайская компания выполнит работы качественно:



- Это компания, которая на самом деле, реально хорошо работает. Вот иногда говорят: почему эта, а не местная компания… Вот сейчас некоторые большие дороги отдавались кому попало - придется ремонтировать. Что хорошо в этом случае? Конечно, это условия китайской стороны. Китай дал нам деньги на эту реконструкцию с условием, что будет работать китайская компания. Но и Китай несет ответственность за то, что работы выполнены качественно.



Китайская компания TBEA также осуществляла в Кыргызстане энергетический проект "ЛЭП Датка-Кемин".



По данным Министерства финансов КР, уровень госдолга по состоянию на декабрь 2017 года составил 4,444 млрд долларов. В структуре внешнего долга можно видеть, что больше всего Кыргызстан должен Китаю – около 1,5 млрд долларов.



Эксперт Даниэль Кадырбеков призвал власти КР в сотрудничестве с Китаем сохранять прозрачность и законодательство страны:



- Нам нужна открытая, демократичная, отчитывающаяся за каждый шаг страна. Китайская дипломатия, внешняя политика Китая не принимают во внимание такие понятия, как коррупция или наличие демократии. Они будут предоставлять кредиты, гранты, средства на реконструкцию. Но когда придет время, они потребуют этого обратно или что-то взамен.



Даниэль Кадырбеков также раскритиковал то, что власти КР намерены без тендера отдать проект "Умный город" китайской компании Huawei.



Китайская компания TBEA, модернизировавшая ТЭЦ Бишкека, два года назад построила в Таджикистане новую электростанцию. Как рассказал "Азаттыку" таджикистанский журналист Абдулло Ашуров, строительство объекта, который может вырабатывать до 400 мегаватт электроэнергии, обошлось в 349 млн долларов:



- Строительство объекта из двух энергоблоков было начато в 2012 году. Первый вырабатывает до 100 мегаватт, а мощность второго – 300 мегаватт. Первый блок китайская компания построила за два года, а второй - за год. Вместе два энергоблока вырабатывают до 400 мегаватт. По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, общая стоимость проекта составила 349 млн долларов, из которых 17 млн - собственный вклад Таджикистана.



Кредитное соглашение по модернизации ТЭЦ Бишкека было заключено на 20 лет под 2% годовых между Министерством финансов КР и Эксимбанком Китая.



Автор: Заирбек Бактыбаев



1 февраля 2018 Источник - Азаттык уналгысы

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