 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Вашингтон "испугался" Тегерана? - И.Джорбенадзе
09:40 01.02.2018

США "встревожили" иранские ракеты. Трамп шантажирует Европу, угрожая выйти из ядерной сделки с ИРИ. Пхеньян может радоваться появлению "друга по несчастью".

Дональд Трамп уверен, что даже не несущие ядерных боеголовок иранские ракеты все равно опасны.

Трудно понять тех, кто критикует президента США Дональда Трампа: ведь жизнь при нем стала гораздо "веселее", чем при его предшественнике. Барак Обама "уговорился" на ядерное соглашение с Ираном - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а вот Трамп грозится из него выйти, поскольку ему не нравится наличие у ИРА баллистических ракет. Но не было бы их, американский лидер мог поставить и другое условие для невыхода - например, резкое сокращение "главным спонсором терроризма" производства риса или шафрана.

Напомним, в 2015 году Иран, в обмен на отмену против него многолетних санкций, согласился на сокращение количества в своем "арсенале" действующих центрифуг и уменьшение уровня обогащения урана до 3,67 процента (запасы обогащенного до 5% сведены к 300 кг, излишки вывезены в Россию), а также и на другие условия. Участниками соглашения, помимо Ирана, являются РФ, Китай, США, Франция, Великобритания и Германия. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Тегеран придерживается условий сделки. Но для Трампа она и теперь оказалось неприемлемой - ведь Иран после снятия санкций получил определенные выгоды. А что хорошо для Тегерана, то плохо для Вашингтона.


Просто взять да расторгнуть сделку, без "веской" причины, было как-то неудобно, и повод нашелся. Оказывается, в СВПД не упомянута проблема наличия у Ирана баллистических ракет, будто бы угрожающих национальной безопасности США. Трамп предупредил, что продлевает приостановку санкций против Ирана в последний раз: "Либо катастрофические изъяны сделки будут устранены, либо Соединенные Штаты выйдут из соглашения".

При этом президент США потребовал от Евросоюза его участия в "исправлении" договора, и ЕС, надо сказать, несколько растерялся - в отличие от России, не видящей в нем никаких изъянов. Иранцы же заявили, что наращивание оборонительной мощи (включая ракеты) является неотъемлемым правом страны, и по этому вопросу Тегеран ни с кем не собирается вести переговоры.

Между тем для крупных европейских держав развал ядерной сделки совершенно нежелателен, но и ссориться с США им не с руки. Поэтому Германия, Великобритания и Франция "разделили озабоченность" Вашингтона по поводу иранских БР и взялись за решение проблемы. В частности, в Тегеран на переговоры отправится глава МИД Франции. Его британский коллега тоже пообещал содействие в ракетном споре, однако без умаления "основ иранского ядерного соглашения". Но Тегеран опровергает информацию о переговорах со странами ЕС и заявляет, что последним иранская позиция известна. По его мнению, уступки Трампу для того, чтобы удержать США в СВПД, являются ошибкой. А заместитель начальника штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Масуд Джазери и вовсе назвал их "бредовыми".

Чего добиваются США шантажом Ирана, а с ним - и европейских участников соглашения? Во-первых, Вашингтон (еще и в интересах Израиля и Саудовской Аравии) пытается пробить брешь в обороноспособности ИРИ и ослабить ее экономику, которая имеет прямое отношение к социальному фону и внутриполитической стабильности этой страны. В ней, как известно, недавно были подавлены массовые выступления против властей. Во-вторых, США пытаются подчинить себе Европу, несколько вышедшую из-под контроля "мирового гегемона".

Pars Today цитирует американского вице-президента Майка Пенса: он прямо заявил, что наступит время, когда европейским странам придется решить, хотят они поддержать США или остаться рядом с Ираном в этом "ужасном соглашении". Европа, как видим, несколько дрогнула перед скрытой угрозой Вашингтона, но и предъявить претензии к невыполнению ядерной сделки она не может: остается "уцепиться" за ракеты с априори сомнительным исходом соответствующей кампании.

Россия же открыто "этот ужас" поддерживает. Ее постпред при ЕС Владимир Чижов уже предупредил, что Москва не видит оснований для изменения СВПД. В беседе с ИРНА дипломат сообщил, что заявление Трампа по изменению ядерного соглашения "трудно расценить иначе как шантаж в адрес европейских участников сделки". Он напомнил, что МАГАТЭ не раз подтверждало полное выполнение Ираном условий договора. К тому же Тегеран чуть ли не клянется, что его ракеты не способны нести ядерные боеголовки.

Тем не менее Вашингтон пытается любыми способами либо развалить ядерную сделку, что нанесет серьезный удар по всей архитектуре международной безопасности, либо избавиться от иранских ракет, что тоже отразится на уровне безопасности самого Ирана и ближневосточного региона. Трамп дал Тегерану и Европе срок до 12 мая на решение "ракетного вопроса" и "исправление" СВПД. Учитывая то, что Иран твердо стоит на своем, еще более "веселая жизнь" в виде нового крестового похода наступит скоро.

Если США выйдут из соглашения, это серьезно подорвет интересы ЕС, участники которого после заключения ядерной сделки и санкционного послабления вложили в Иран серьезные инвестиции. Теперь им придется защищать свои интересы в Исламской Республике, но вопрос в том, как это сделать, не навлекая на себя гнев США.

Проблема вторая: как поступит Вашингтон, если Европа его "подведет"? Какие останутся у него возможности для маневра, и как отреагирует на весь этот шабаш с СВПД и иранскими ракетами взрывоопасный Корейский полуостров? В частности, Северная Корея, развитию ядерной программы которой, при негативном сценарии с "расстрелом" СВПД, в перспективе вполне может подсобить Иран: ведь обе страны объявлены Вашингтоном "спонсорами терроризма", и это их, в известной степени, сближает. До "настоящего терроризма" дело, будем надеяться, не дойдет, но до совместного укрепления обороноспособности, технологической и прочей поддержки - вполне.

Ирина Джорбенадзе

31.1.18

Источник - rosbalt.ru
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