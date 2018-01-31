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Назарбаев зажал Россию в стальные тиски. Почему ЕАЭС становится пространством торговых войн, - "СП"
09:31 01.02.2018

Андрей Полунин

Материал комментируют:

Игорь Шишкин
Сергей Марков

Казахстан "нагрел" металлургов России на 25,2 млрд. рублей, путем льготных поставок своей продукции на российский рынок. К такому выводу пришел Минпромторг РФ, сообщил 30 января источник в ведомстве, знакомый с ходом расследования.

"Это прямые потери металлургов из-за резкого падения цен на российском рынке вследствие роста субсидируемых Астаной поставок. Это недополученная прибыль и, соответственно, пять миллиардов рублей - недополученные налоги в бюджет России", - рассказал источник.

По его словам, теперь российские чиновники обсуждают возможность компенсирующей меры в размере более $ 800 млн. в отношении плоского стального проката из Казахстана.

Напомним: скандал с казахской сталью разгорелся в конце 2017 года. В Минпромторг РФ обратилась с жалобой ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь". В документе отмечалось, что за семь месяцев 2017 года Астана поставила в Россию почти на 90% больше металла, чем годом ранее. И происходит это потому, что в Казахстане производители плоского проката получают запрещенные субсидии, которые способствуют росту его ввоза на территорию РФ. По мнению ассоциации, России следовало принять меры для устранения неравных условий конкуренции на рынке ЕАЭС. И теперь, судя по утечкам из Минпромторга, ответные меры не за горами.

Надо сказать, это не первый случай, когда Астана фактически ввязывается в торговую войну с Москвой. Ранее масштабный конфликт разгорелся между железными дорогами двух стран. Казахстан не пускал в свою сеть российские инновационные вагоны с повышенной (более 25 тонн) нагрузкой на ось. А в РФ масштабная проверка Ространснадзора выявила присутствие 1,2 тыс. неисправных казахстанских вагонов, в том числе запрещенных - с китайской боковой рамой. В Москве уже тогда заявляли, что Астана нарушает межгосударственные договоренности на уровне СНГ.

Торговая война на пространстве ЕАЭС ведется и на минском направлении. 24 января российские ассоциации производителей потребительских товаров пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву на действия Белоруссии в ЕАЭС. Они сообщили, что в Белоруссии по-прежнему действует обязательная госэкспертиза импортной продукции, несмотря на наличие сертификатов соответствия товара требованиям ЕАЭС. В ноябре 2017 года коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) признала, что Белоруссия нарушила положения п. 2 ст. 53 договора о ЕАЭС, обязывающего членов союза обеспечить оборот продукции, соответствующей требованиям союза, без дополнительных процедур. Однако Минск требование комиссии отменить экспертизу для ввозимых товаров проигнорировал.

Действия Белоруссии создают недобросовестную конкуренцию и являются барьером для функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, резюмировали российские промышленники в письме Медведеву. На деле, ситуация даже хуже.

Конфликты с Белоруссией и Казахстаном являются плохими сигналами для всех участников ЕАЭС. "Экономический сепаратизм", который демонстрируют ключевые игроки союза, подрывает доверие к самой идее единого экономического пространства. А это может отрицательно сказаться не только на объемах взаимной торговли, но и - в конечном итоге - на стратегическом политическом партнерстве участников ЕАЭС.

Что стоит за торговыми войнами с Казахстаном и Белоруссией, как в реальности выглядят перспективы ЕАЭС?

- Экономическая интеграция никогда не бывает безболезненной, - отмечает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. - Особенно если речь идет об интеграции различных государств. Это в СССР у республик была общая экономика, а решения на государственном уровне принимались таким образом, чтобы различные отрасли не конкурировали на различных территориях. Сейчас ситуация абсолютно иная, плюс экономика у участников ЕАЭС капиталистическая.

Это важный момент: активы в капиталистической экономике принадлежат конкретным людям, и эти люди заинтересованы в получении максимальной прибыли, а вовсе не в процветании конкретного государства, а тем более экономического союза стран.

Насколько нелегок путь интеграции в таких условиях, хорошо видно на примере ЕС. Государства Европы то и дело сотрясают экономические стычки. Но руководители ведущих европейских стран хорошо понимают: подобные трения - это норма. Никто из этих лидеров не делает истерических заявлений, что Евросоюз рушится.

Между тем, конфликт интересов между товаропроизводителями Германии, Франции, Италии объективно существует. И торговые войны на пространстве ЕС никого не удивляют, хотя ЕС является, в первую очередь, экономическим союзом.

"СП": - По-вашему, торговые войны между РФ, Белоруссией и Казахстаном не ставят под угрозу существование ЕАЭС?

- Нет, не ставят. В ЕАЭС действительно немало проблем, связанных с улаживанием межгосударственных интересов. Нельзя, кроме того, сказать, что евразийские управленческие и контролирующие органы работают сверхэффективно.

На деле, в ЕАЭС давно назрел вопрос с полномочиями наднациональных органов. Но его решение упирается в политические проблемы, а они связаны с колоссальным внешним давлением со стороны Запада, которое оказывается на всех участников ЕАЭС.

Напомню, в декабре американский Bank of New York Mellon заблокировал средства Национального фонда Казахстана, полученные от продажи нефти, - всего более $ 22 млрд. Они были заморожены по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати. Для среднеазиатской республики это огромная сумма (После недавнего визита Назарбаева в США активы были разморожены - авт.)

Все внутренние разногласия не означают, что на ЕАЭС нужно ставить крест. Неслучайно наш главный геополитический конкурент - Соединенные Штаты - открыто заявляет, что евразийская экономическая интеграция абсолютно неприемлема для Америки, и является вызовом американским интересам. Из этого логично следует, что евразийская интеграция однозначно выгодна России.

Все понимают: если бы интеграция в Евразии подрывала экономику РФ, США ничего плохого в этом не усматривали бы. Безопасности США угрожает, напротив, усиление наших экономических позиций. И ЕАЭС по-прежнему является одним из элементов такого усиления.

- Торговые споры РФ с Белоруссией и Казахстаном не должны рассматриваться как проявление краха ЕАЭС, - уверен политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. - Надо понимать: экономический союз - не единая страна, а лишь механизм разрешения споров. Решения в рамках таких союзов всегда являются компромиссами, в которых стороны частично ущемляют свои интересы, и заведомо идут на некоторое сокращение прибыли.

Между тем, культура компромисса в России довольно слабая. Европейские страны, особенно после катастрофы двух мировых войн, нашли способы сделать культуру компромисса более живой и энергичной. У нас же бескомпромиссность считается безусловным достоинством. Но именно бескомпромиссность порождает проблемы, когда нужно действовать совместно.

Именно это обстоятельство, я считаю, делает наши споры с Минском и Астаной более существенными - и одновременно более глупыми, - чем аналогичные споры между, скажем, Францией и Германией.

Масла в огонь подливают и травмы элит постсоветских государств. Независимость досталась им не вполне заслужено - они никогда за нее не сражались. Кроме того, все понимают: очень многое эти элиты получили от распада СССР, хотя населению было бы выгоднее, если бы Союз не распался, а трансформировался.

Из-за этого логика независимости Казахстана или Белоруссии от России весьма относительна. Обе республики могут быть независимыми, а могут и не быть: тренд определяют интересы элит. И технические споры эти элиты зачастую переносят на уровень суверенитета только потому, что суверенитет недостаточно естественный и правильный.

Этот повышенный уровень конфликтности особенно ярко проявляется в ситуации, когда США оказывают на постсоветские республики внешнее давление, играя против России. С другой стороны, Казахстан и Белоруссия пытаются воспользоваться этой ситуацией, чтобы получить с РФ побольше в торговых спорах.

Наконец, нельзя забывать: экономические союзы сильны только в случае, если в них хотят вступать новые страны. Что до ЕАЭС, принятие в него новых членов заморожено из-за гибридной войны Запада против России. Эта пауза снижает жизнеспособность ЕАЭС. Можно сказать, казахи и белорусы ждут: чем закончится гибридная война, вдруг Запад сумеет Россию победить? Распался же Советский Союз - каковы гарантии, что Россия не распадется? Именно поэтому, я считаю, Минск и Астана без большого энтузиазма развивают сейчас интеграцию на постсоветском пространстве.
31.1.18

Источник - svpressa.ru
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