"Кремлевский доклад" по-китайски. Почему США никогда не опубликуют "пекинский санкционный список", - С.Гомзикова

09:28 01.02.2018 "Кремлевский доклад" по-китайски: Америка боится дергать тигра за усы







"Кремлевский доклад" по-китайски: Америка боится дергать тигра за усы



Публикация Минфином США так называемого "кремлевского доклада" никак не скажется на развитии отношений России и Китая. Так в МИД Поднебесной прокомментировали новый американский санкционный список, куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели.



В дипломатическом ведомстве КНР российско-китайские отношения назвали "зрелыми и стабильными". На которые "изменения внешних условий" никак не повлияют.



При этом там выразили надежду, что Москва и Вашингтон смогут все-таки урегулировать имеющиеся между ними разногласия путем дружественного диалога на основе взаимоуважения и равенства. Как страны, на которых лежит большая ответственность за поддержание глобального мира и безопасности.



В заявлении МИД КНР также подчеркнуто, что "Китай всегда выступал против применения в международных отношениях при каждом удобном случае односторонних рестрикций или же угрозы введения санкций".



Но, как известно, пресловутый "кремлевский список", на основании которого Соединенные Штаты обещают в скором времени разработать очередной пакет антироссийских ограничительных мер, был подготовлен "по мотивам" закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Где Россия официально объявлена врагом США, наряду с КНДР и Ираном.



В то же время в новой Стратегии национальной безопасности, подписанной американским президентом Дональдом Трампом в конце прошлого года, Россия выступает уже в связке с Китаем - якобы два этих, как сказано в документе, "ревизионистских" государства хотят поменять статус-кво в ущерб американским интересам.



Именно Китай и Россия в доктрине Трампа признаются главными вызовами для США.



И этот постулат американский президент закрепил еще раз в своем ежегодном послании Конгрессу "О положении страны", назвав Россию и Китай соперниками, которые "бросают вызов" интересам и ценностям Соединенных Штатов.



А директор ЦРУ Майкл Помпео так просто выделил Китайскую Народную Республику как главную угрозу своей стране на международной арене.



В интервью сетевому изданию Washington Free Beacon глава американской разведки недавно заявил, что только "Китай имеет потенциал для того, чтобы составить наибольшую конкуренцию Америке в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Причем не только в экономике, но также в военной и разведывательной областях.



А значит, нельзя исключить, что на "кремлевских списках" американцы сейчас только тренируются. И результатом следующего их коллективного мозгового штурма может стать такой же "сюрприз" для Пекина.



Ну, раз Поднебесную они назвали угрозой, этой угрозе необходимо как-то противостоять…



И здесь, если представить - путь гипотетически - появление некоего подобного "пекинского списка", интересно, как бы Китай на него ответил?



Потому что наша официальная реакция выглядит пока очень сдержанной. Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Москва не заинтересована в сворачивании отношений с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".



- Никакого закона, который бы предписывал создавать подобные списки в отношении китайцев, пока, конечно, не существует. При этом ясно, что в каких-то случаях американцы могут ввести санкции против КНР, - комментирует ситуацию старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. - Другое дело, что санкции против Китая для США имеют на порядки большую цену, чем санкции в отношении России.



У Российской Федерации существенных торгово-экономических связей с США нет. Наш товарооборот, если не ошибаюсь, составляет сейчас где-то 20 с небольшим миллиардов долларов. У китайцев с американцами - около 600 млрд долл.



Это другие величины и, соответственно, любые ограничительные меры охватывают более широкий круг американских компаний и секторов экономики.



Но угроза торговой войны между Китаем и США обсуждается из-за того, что Трамп обвиняет китайцев в протекционизме. Мы не знаем, будет ли она реализована - есть вероятность, что все же нет. Но это обсуждаемый сейчас вопрос.



"СП": - Как Пекин отреагирует в этом случае?



- Китайцы дают понять, что если будут приняты какие-то меры против их компаний или руководителей, они немедленно и жестко на это ответят. Но пока о введении против Китая санкций, подобных тому, что введены против России, даже и близко речи нет.



Хотя, хорошо известно, они всегда стремятся довольно жестко в международных отношениях следовать принципу взаимности, доводя его до предела.



Например, США ежегодно публикует отчет о соблюдении прав человека в тех или иных странах, где постоянно критикует РФ, Китай и т. д. Все, по большей части, как бы "утираются". А Китай со своей стороны публикует такой же отчет о проблемах с правами человека в США, где очень скрупулезно перечисляются все имевшие место в этой стране подобные случаи.



Еще раз повторю, они очень серьезно относятся к принципу взаимности в своей внешней политике. И если против китайцев американцами будут когда-либо введены санкции, я думаю, это просто приведет к полномасштабной торгово-экономической войне.



"СП": - То, что США в последнее время стали рассматривать Китай как некую угрозу, в Пекине замечают?



- На самом деле, эта тенденция в американской политике обозначилась с 2012 году. Даже в те моменты, когда Вашингтон обрушивается с критикой на Россию, называет ее врагом, ясно, что в глобальном масштабе соперником США может быть только Китай. В обозримом будущем, так скажем.



У России просто нет серьезных интересов играть значимую политическую роль в целом ряде регионов мира, расположенных далеко.



Так что - да, они давно об этом говорят. И китайцы давно это отмечают. Они пытаются поддерживать миролюбивую риторику. Но в то же время, мы видим быстрый рост вооруженных сил, мы видим ужесточение контроля над внутриполитической жизнью и т. д.



Заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин вообще считает невозможным появление в настоящее время какого-то "пекинского списка":



- Экономические связи между США и Китаем - это более полутриллиона долларов в год. Подобный список ударит и по американским компаниям, и по китайским. Понятно, что ни президент США, ни члены Конгресса на следующие сроки после такого переизбраны не будут. Потому что это спровоцирует безработицу, закрытие компаний, удорожание финансовых операций и проч.



Так что, я не думаю, что такое сегодня возможно.



Но возможно другое. Могут быть применены какие-то точечные санкции по отношению к китайским компаниям, которые заинтересованы в американском рынке. Например, из-за проблем в Южно-Китайском море.



Свидетелями таких санкций мы уже были. Неоднократно проводились проверки в отношении китайских телекоммуникационных компаний, таких как Huawei и China Mobile, которые заинтересованы в экспансии на американском рынке, в продаже своих информационных технологий, смартфонов. Однако американцы решили, что деятельность их может угрожать национальной безопасности. И просто запретили своим компаниям с ними сотрудничать.



А таких проектов уже было достаточное количество. Это и телекоммуникационные каналы связи в Америке, и это попытка инвестирования китайскими компаниями в портовую инфраструктуру в США. Но пока это точечные явления.



С другой стороны, когда Трамп в ноябре 2017 года посещал Китай по приглашению Си Цзиньпина, стороны подписали общих контрактов на 253 млрд. долларов. В том числе о китайских инвестициях в добычу природного газа на Аляске, чтобы часть его экспортировать в виде СПГ в Китай.

Я бы сказал, США с Китаем постоянно балансируют, прекрасно понимая, что если между странами возникнет какая-то экономическая проблема, это все отразится на обеих сторонах, и на остальном мире. Но при этом какие-то действия, ограничивающие китайские компании на территории США, американцы все равно предпринимают.



"СП": - То есть, в этом смысле подходы к "соперникам" со стороны США различаются?



- Я думаю, что, скорее всего, в данный конкретный момент Россия сделала что-то, что, по мнению США, не является приемлемым. Китай в их понимании пока таких действий не предпринял.



Но американское правительство создает некие очаги напряженности или специальные механизмы, которые потом позволят при переговорах надавать на Китай. Возможно, они считают, что так у них будет заведомо выигрышная позиция.



"СП": - А Китай давлению поддается?



- Скорее, у Китая тот же принцип - "собака лает, караван идет". Например, все мы знает о территориальных спорах в Южно-Китайском море, о том, что Китай там строит насыпные острова и от них начинает рассчитывать свою экономическую территорию. Американцы постоянно возмущаются. Японцы возмущается. А Китай как строил, так и строит, и ни на минуту не прекратил строительство этих островов.



Понятно, что какие-то вещи китайское правительство рассматривает как угрозу.



Могу сказать, что инициативу Трампа о снижении корпоративного налога китайские эксперты восприняли очень серьезно, потому что связали это с тем, что поток инвестиций может быть перенаправлен из Китая обратно в Америку. Вообще все эти "телодвижения" нового президента США в сфере собственной экономики напрягают Китай больше, чем какие-то санкции. Протекционизм, снижение налогов на деятельность компаний в США, разбирательства на базе ВТО - вот это, действительно, для Пекина серьезно.



Но пока в Вашингтоне понимают, что связи США с Китаем слишком тесны. И действия "как слон в посудной лавке" могут привести к обоюдоострым проблемам. Когда не только в Китае, но и в США тоже, будет все очень плохо. Поэтому к КНР они подходят очень аккуратно, пытаясь не задеть нити, которые приведут к коллапсу экономических отношений.

Светлана Гомзикова

1.02.18 Источник - svpressa.ru

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