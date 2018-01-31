Стокгольмскому террористу узбеку Акилову грозит пожизненное

09:26 01.02.2018 Для обвиняемого в теракте в Стокгольме узбекистанца запрашивают пожизненный срок



На пресс-конференции 30 января в Стокгольме прокурор Ганс Ихрман сообщил, что обвинение будет запрашивать для гражданина Узбекистана Рахмата Акилова пожизненное заключение. Узбекистанца обвиняют в том, что он в апреле прошлого года въехал за рулем угнанного грузовика в толпу пешеходов в центре Стокгольма, в результате чего погибли пять человек, еще 14 получили ранения.



Согласно обвинительному заключению, которое состоит из девяти тысяч страниц и основано на 1700 свидетельских показаниях, Акилов обвиняется в терроризме, попытке совершить террористический акт и создании угрозы для окружения. Против Акилова подано 155 исков, пять из них поданы родственниками жертв, еще 15 пострадавшими в результате теракта.



По данным обвинения, в грузовике, за рулем которого был Акилов, находились пять канистр с бутаном, наполненные шурупами, металлическими предметами. Как сказал интернет-изданию Aftonbladet следователь шведской полиции, Рахмат Акилов не планировал выжить при теракте. "Напротив, он и себя хотел взорвать в грузовике", – сказал представитель шведской полиции.



​В день задержания 39-летний Рахмат Акилов признал обвинение и заявил, что не сожалеет о содеянном.



По версии обвинения, Акилов был радикализированным человеком и его радикализация произошла не за короткое время. Как и когда произошла радикализация узбекистанца – вопрос, который будет выяснен в ходе судебного процесса. По сообщению Sveriges Radio, судебное разбирательство по делу Рахмата Акилова начнется в феврале.



"Это было частью его цели – заставить правительство и парламент разорвать шведское сотрудничество, осуществляемое в рамках глобальной коалиции против "Исламского государства"", – сказал шведский прокурор. Как приводится в обвинительном заключении, за несколько месяцев до совершения теракта Рахмат Акилов контактировал с лицами, которые подозревались в связях с "Исламским государством" (ИГ).



В ходе расследования стало известно, что к нападению Акилов готовился на протяжении нескольких месяцев. В качестве подтверждения прокурор представил журналистам снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено, как до теракта Акилов посещал улицу Дроттнинггатан, чтобы сделать там несколько фотографий.



На пресс-конференции 14 апреля прошлого года глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил о том, что Рахмат Акилов уехал из Узбекистана в Швецию в 2014 году. По словам Камилова, в период пребывания за границей через Интернет он был завербован эмиссарами международной террористической организации "Исламское государство" и призывал соотечественников выезжать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ. Источник - rus.ozodi.org

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