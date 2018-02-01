СуперСильвио. Берлускони опять рвется к рулю Италии, - В.Малышев

09:22 01.02.2018 Чем может обернуться возвращение в Италии к власти "личного друга Путина"



Возраст делу не помеха. Это на собственном примере доказывает Сильвио Берлускони, суперСильвио, как его окрестили сами итальянцы. Несмотря на то, что политику пошел уже 82-й год, он снова близок к тому, чтобы встать во главе Италии. Берлускони был премьер-министром четыре раза и теперь на парламентских выборах в марте, согласно всем опросам, его партия "Вперед, Италия!" вполне может возглавить правящую коалицию. За месяц до выборов, не сговариваясь, все итальянские СМИ дружно предсказывают именно коалиции Берлускони первое место.



И это после того, как он оказался под судом, потерял власть и отбыл наказание по обвинению в финансовых махинациях своей компании "Медиасет", и, казалось, уже был обречен на тихую жизнь пенсионера. Кроме того, после операции на сердце, проведенной два года назад, врачи вообще запретили ему заниматься политикой. Но покою и безбедной старости – Берлускони считают самым богатым человеком Италии – он все-таки предпочел возвращение в большую политику.



На этом пути, правда, есть еще немало препятствий. В Милане возобновляется судебный процесс по делу, где его обвиняют в подкупе свидетелей. Это не единственное уголовное дело, в котором и сегодня фигурирует бывший премьер-министр Италии. Его имя упоминается в материалах прокуратуры Палермо, которая расследует громкий скандал о сговоре государства с мафией. А из-за прежних проблем с Фемидой бывший премьер лишен права занимать госдолжности до конца 2019 года.



"Я самый преследуемый человек за всю историю, во всем мире, потому что я был фигурантом более 2,5 тыс. судебных слушаний и […> потратил 200 млн евро на консультантов и судей… То есть консультантов и адвокатов", – шутит неунывающий Берлускони, который заявляет, что все эти судебные тяжбы – происки его политических соперников. Он уже подал в ЕСПЧ просьбу отменить вердикт о запрете занимать госдолжности, и если такое произойдет до выборов, то он и станет премьером.



Впрочем, сам Берлускони на это не рассчитывает. "Я, – заявил он в одном из интервью, - не имею политических амбиций, я хочу победить и выбрать правительственную команду и премьера вместе с моими союзниками".



Харизма побеждает



Таким образом, очевидно уже, что в любом случае именно СуперСильвио, как лидер "Вперед, Италия!" станет "серым кардиналом", который и будет назначать премьер-министра, дергать за кулисами все ниточки.



Как же такое случилось? Любой бы давно устало опустил руки. Однако не таким оказался СуперСильвио! Несмотря на возраст, Берлускони кипит энергией, а его харизма никуда не делась, как и знаменитая ослепительная улыбка, сияющая на его вечно молодом после пластической операции лице.



Однако дело не только в непревзойденной харизме ветерана итальянской политики. Берлускони оказался востребован просто потому, что на Апеннинах возник вакуум авторитетного лидерства. Ни один традиционный политик не мог противостоять популистам из "5 звезд", играющим на явно протестных настроениях итальянского электората (и они усиливаются, особенно среди молодежи). А потому, как считают аналитики, есть два вероятных сценария развития ситуации на выборах. Первый – правоцентристы выступают успешно, подбирают еще несколько региональных партий и получают достаточно голосов (специфика итальянского избирательного законодательства в том, что для победы можно получить менее 50%) для формирования правительства. Второй – они выступают не очень успешно и тогда формируют новую коалицию с левоцентристами из Демократической партии, однако станут в ней старшими партнерами, поскольку получат больше голосов избирателей.



Наш друг Сильвио



Что же получится, если Берлускони снова вернется к рулю управления Италией? За океаном это вызывает серьезное беспокойство. Ведь этого итальянского политика связывают особые, теплые и дружеские отношения с Владимиром Путиным. Своим "другом и союзником" публично назвал его Путин в 2015 году. А познакомились они в июле 2001 года на саммите "восьмерки" в Генуе и сразу прониклись друг к другу взаимной симпатией и уважением. Известно, что только за первые 19 месяцев личного общения Берлускони и Путин совершили друг к другу 8 официальных и рабочих визитов, не считая летнего приезда Путина с дочерьми на виллу Чертоза в Сардинии и ежегодных неформальных поездок Берлускони в Подмосковье на день рождения российского лидера.



Эта личная дружба двух политиков обернулась укреплением связей между двумя странами во всех областях. С 1994 года, когда Берлускони впервые стал премьером, до 2013 года товарооборот между Италией и Россией вырос с 4,4 млрд долларов до 53, то есть более чем в 10 раз, в этом есть значительная заслуга Берлускони.



СуперСильвио много раз выступал в поддержку Путина по проблемам Чечни и соблюдения прав человека в России, настойчиво оправдывал действия России в Крыму и на Украине. Он – единственный из крупных западных политиков, который демонстративно посетил Крым в 2015 году уже после того, как полуостров вернулся в Россию.



Вместе с Путиным он побывал на итальянском военном кладбище времен Крымской войны в Севастополе. Разгневанная Служба безопасности Украины запретила после этого Берлускони на три года въезд в "незалежную". Именно Берлускони настоял на том, чтобы Россию включили большую "семерку" мировых лидеров, после чего она стала "восьмеркой". И это по его инициативе был создан Совет "Россия-НАТО". А потому обозреватели уверены, что даже если Берлускони сам и не сможет стать премьером, то успех его партии на выборах в марте позволит ему оказывать серьезное влияние на политику Италии и укрепление отношений с Россией.



Что предпримет Вашингтон?



Такой расклад, конечно, никак не может устраивать Вашингтон. Русская служба Би-би-си обнародовала американскую дипломатическую депешу, обнаруженную Wikileaks, которая утверждает, что Берлускони в бытность премьер-министром легко уступал России в вопросах большой политики, старался "любой ценой быть в милости у Путина и нередко выражал мнения, прямо подсказанные ему Путиным". Отмечалось также, что Берлускони импонирует "мачистский, волевой и авторитарный стиль Путина". В секретной дипломатической депеше американского посла в Италии Рональда Спогли в конце января 2009 года отмечалось, что отношения Берлускони с Путиным ближе, чем с кем-либо из мировых лидеров, а "во время войны в Грузии Берлускони и Путин разговаривали каждый день на протяжении целой недели". Путин вспоминал "душевную атмосферу и домашний уют", сопровождавший их встречи с Берлускони в Италии, характеризовал "друга Сильвио" как гостеприимного, хлебосольного, удивительно интересного, хотя и прямолинейного человека с "очень привлекательной политической программой".



Поэтому ясно, что Вашингтон предпримет все, что сможет, чтобы не допустить такого развития событий. Но что он сможет? Настроения на Апеннинах сейчас таковы, что люди устали от диктата глобалистов, нашествия толп иммигрантов, а бизнес от того ущерба, который наносят ему санкции против России.



К тому же Берлускони дал накануне выборов итальянцам такие обещания, которые смогут сыграть решающую роль при голосовании в марте. Пенсионерам он обещал минимальную пенсию в 1000 евро (сейчас 536). Налоги посулил понизить до 20%, а также пообещал решительно бороться с нелегальной иммиграцией. "Я всегда выполнял все обещания. 46 реформ я провел в тяжелейших условиях и не всегда в согласии с союзниками, но я их реализовал", – заявил политик.



Карьера СуперСильвио



А потому сейчас самое время еще раз напомнить биографию того, кто вернется в марте к рулю управления Италией. Сильвио Берлускони несколько раз возглавлял правительство Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. По времени пребывания у власти в Италии его обходят лишь Бенито Муссолини и Джованни Джолитти. Даже получив приговор, он бодрости не терял и постоянно подшучивал над положением, в котором оказался. А отбыв наказание – он сидел не в тюрьме, а должен был работать в доме престарелых под Миланом, – не ушел на покой, а снова ринулся в большую политику.



Берлускони – один из самых богатых людей Италии, собственник банков и средств массовой информации, владелец популярной футбольной команды "Милан" и контрольного пакета акций компании "Финвест". В 2011 году, по версии журнала "Форбс", с состоянием в 7,8 млрд долларов он находился на 118 месте в рейтинге самых богатых людей мира.



Жизнь Берлускони была бурной, а восхождение на Олимп власти и богатства стремительным, хотя начинал он, как примерный сын банковского служащего, каковым был его отец. В 12 лет родители отдали сына в католический лицей, где царили строгие нравы и железная дисциплина. Лицей он окончил с наилучшими рекомендациями. Поступив на юрфак Миланского университета, юный Сильвио начал сам зарабатывать себе на жизнь – торговал хозяйственными товарами, писал курсовые работы для других студентов. Был фотографом на свадьбах и похоронах, торговал пылесосами, играл на контрабасе, пел на круизных судах и в ночных клубах. В 1961 году он с отличием закончил университет. В те времена Италия переживала строительный бум, и молодой Берлускони решил попробовать свои силы на стройках. Основав собственную строительную компанию, он вскоре разбогател. Продолжая заниматься недвижимостью, предприимчивый Берлускони вышел на новый, еще более перспективный рынок телекоммуникаций и средств массовой информации, стал покупать телекомпании и газеты.



Это позволило ему завоевать лидирующие позиции на динамично развивающемся рынке телевизионной рекламы и войти в десятку богатейших людей Италии.



"Вперед, Италия!"



Вскоре преуспевающий бизнесмен решил заняться политикой. В 1994 году Берлускони основал политическое движение "Вперед, Италия!", преобразованное затем в партию, одержал победу на выборах и стал премьер-министром. У власти с перерывами он находился чуть ли не двадцать лет. Причем сделать это ему удалось во многом благодаря личной харизме, обаянию. Он внушид итальянцам, что раз уж сумел разбогатеть сам, то сможет помочь это сделать и всей стране. Однако эти благие намерения подкосил общеевропейский кризис, а также постоянные скандалы вокруг финансовых махинаций предприимчивого "кавальере". К этому добавились также громкие скандалы вокруг личной жизни Берлускони: обвинение его в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней, подкупе и злоупотреблении служебным положением и т.п. Все это в конечном итоге и привело его на скамью подсудимых. Несколько раз ему, при помощи ловких адвокатов, удавалось ускользнуть от наказания, но в итоге все-таки дело обернулось приговором.



Итальянский бренд



Всегда бодрый и подтянутый, с широкой улыбкой на лице Берлускони остается, несмотря на все обвинения в его адрес, своего рода итальянским брендом. Он тщательно следит за своей внешностью: время от времени садится на диету, не скрывает, что сделал пластическую операцию.



"Берлускони помогает он сам. Это человек не поддающейся описанию силы. У него такая способность к сопротивлению! Какие-то неиссякаемые источники энергии! Его главный плюс – в том, что он вышел из этой мясорубки процессов и неприятностей, что убили бы слона. Он оказался сильнее слона, выжил и снова на коне. Конечно, ему на руку то, что происходит в лагере левых", – отметил Джованни Орсина, политолог, автор книги "Берлусконизм".



Но что значит для нас, если в Италии вернется к власти Берлускони? А это означает, что политическая ситуация в Европе начнет коренным образом меняться в пользу России.



В Чехии на днях президентом был переизбран симпатизирующий России Милош Земан, в Австрии к власти пришли сторонники налаживания отношения с нашей страной, не восторге от нынешней политики ЕС Венгрия, Германия не намерена отказываться в пользу Вашингтона от газового сотрудничества с Россией. В такой обстановке Вашингтону и нынешним русофобам из Польши и стран Прибалтики будет уже трудно навязывать Европе свою повестку дня.



Владимир Малышев



01.02.2018 Источник - stoletie.ru

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