Криптолихорадка и криптовалютные пирамиды, - Е.Пустовойтова

09:20 01.02.2018 Как сообщило 27 января японское издание Nikkei Asian Review, биржа криптовалют Coincheck признала, что из виртуальных кошельков владельцев цифровых валют неожиданно "исчезли" 58 миллиардов йен (534 миллиона долларов США).



Предупреждений о надвигающемся конце мифа о новой финансовой пирамиде – создании системы безопасных и безналоговых платежей, не регулируемой ни государством, ни кем-либо вообще, – больше всего было в Японии, но именно она и соблазнилась первой, легализовав биржи цифровых валют. Три года назад на японскую биржу Mt.Gox приходилась почти половина транзакций в сети Bitcoin, она была третьей по объему торгов на рынке, и из-за запрета торговли криптовалютами в США обменный курс биткойна на Mt.Gox был значительно выше. В июне 2011 года хакер взломал "безопасную систему", понизил курс биткойна до 1 цента и затем положил себе в "карман" биткойнов почти на 9 миллионов долларов. 15 апреля 2014 года Mt.Gox подала заявление о ликвидации в суд Токио.



Затем в августе 2016 года хакеры взломали гонгконгскую биржу Bitfinex, похитив 119 756 биткойнов на 72 миллионов долларов. Их перечислили на тысячи кошельков за короткий промежуток времени, и Bitfinex была абсолютно бессильна этому помешать. В июне 2016 года другая "безопасная" валюта Ethereum, придуманная в России, "улыбнулась" владельцам электронных кошельков на 3,5 миллиона "эфиров", стоимостью 47 миллионов долларов.



Обворованная хакерами биржа Coincheck, пишет Форекс, заморозила вывод средств. Курсы криптовалют пошли вниз: NEM (десятая валюта по рыночной капитализации) обвалилась на 18 процентов, биткойн – на 5.5, Ripple – на 11. 26 января Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против создателей криптовалютного проекта My Big Coin (MBC), который тоже оказался заурядной финансовой пирамидой. Отцы-основатели My Big Coin собрали на своих банковских счетах 6 миллионов долларов за несуществующий товар и с удовольствием их тратили, сообщая на своем сайте о том, как MBC торгуется на разных биржах, и ежедневно публикуя котировки торгов. "В реальности все данные о торговле были иллюзорными, а любые выплаты, которые получали клиенты, брались из взносов других обманутых вкладчиков по принципу схемы Понци", – сообщает CFTC. Комиссия по срочной биржевой торговле США недавно подала иски еще против двух американских компаний – Entrepreneurs Headquarters Limited и CabbageTech, привлекавших биткойны и незаконно присвоивших деньги инвесторов.



Война с криптопирамидами уже вовсю идет в Китае и Болгарии. Поэтому для специалистов неожиданным стало появление на сайте Минфина России 25 января проекта Федерального закона "О цифровых финансовых активах". Проект предполагает регулирование создания, выпуска, хранения и обращения цифровых финансовых активов, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации, и обмен криптовалют на рубли, иностранную валюту и имущество. Такой замысел государственного регулирования цифровых финансовых активов удивляет уже тем, что условием возникновения цифровой валюты была ее полная независимость от любого административного, в том числе налогового, контроля. Появится контроль – кому эта придуманная валюта будет нужна?



К концу января 2018 года в мире существовало уже 74 (!) цифровые валюты. Наиболее известная из них – биткойн, ее курс плавает последнее время на уровне 11-12 тысяч американских долларов. Однако крипто-качели могут качнуться очень резко. 19 января агентство Вloomberg писало, что целую неделю воды Сиамского залива между Сингапуром и Пхукетом бороздил роскошный теплоход с шестью сотнями молодых людей, невероятно разбогатевших на криптовалюте. Маршрут Coinsbank Blockchain Cruise Asia не был долгим, но пока энтузиасты ели, пили и похвалялись своими победами, Bitcoin соскочил с 13,5 тысячи долларов до 10 тысяч.



По большому счету криптовалюты – это квинтэссенция парадокса, отражающего непреодолимое стремление к наживе, несмотря ни на что. Как пишет Pro Finance Service, Inc, "даже если криптовалюта получает официальное название "бесполезной", в нее потоком продолжают прибывать деньги. Регуляторы предупреждают, что инвесторы, одержимые криптолихорадкой и жадно скупающие все появляющиеся на рынке цифровые валюты, могут в конечном счете остаться с токенами [вид цифровых активов. – Ред.], не имеющими совершенно никакой ценности".



Стремительное обогащение – инфлюэнция, поразившая мир, слепо толкающая спекулянтов вперед. Учитывая, что знающему программисту достаточно пары дней, чтобы, поработав с открытым кодом, создать сайт и выставить на продажу новые токены. Недавно, например, пишет издание, успешно состоялись IPO HydroMiner – майнинговой компании, якобы работающей на экологически чистой энергии гидроэлектростанций в австрийских Альпах, Legends Room – стриптиз-клуба в Лас-Вегасе и Dentacoin – рекламирующей себя как "блокчейн-решение для международной стоматологической индустрии". Весь этот криптовалютный вздор был стремительно раскуплен.



Мало отличающиеся от финансовых пирамид прошлого, криптовалюты ничего не создают. Но этот фокус потому и привлекает, что каждому предлагает шанс отправиться на теплоходе по водам Сиамского залива… Только поплывут не все. "Криптовалюты – это долговые пирамиды, – пишет известный российский специалист по финансам и банкам Валентин Катасонов. – При какой цене лопнет пирамида под названием "биткойн", никто не знает, но она обязательно лопнет".



