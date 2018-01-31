Не только США против "российского мира" в Сирии. К итогам сочинского конгерсса, - А.Чаблин

08:35 01.02.2018 Чем завершился в Сочи Конгресс сирийского национального диалога



Антон Чаблин





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Михаил Рощин



Глубокой ночью в Сочи завершился Конгресс сирийского национального диалога, по итогам которого власти и оппозиция пришли к эпохальному компромиссу - сообща работать над проектом новой Конституции страны.



Турция пошла на демарш



Конгресс сирийского национального диалога, который был анонсирован Россией еще прошлой осенью, перед самым стартом оказался под угрозой срыва. Во-первых, от участия в нем отказался Сирийский комитет по совместным переговорам, который базируется в Эр-Рияде (Саудовская Аравия): его председателем является Рияд Фарид Хиджаб - бывший премьер-министр Сирии (он занимает самую высокую должность среди перешедших на стороне оппозиции в 2012 году).



Россия последовательно критикует комитет за то, что в его состав включены представители организаций, признанных Верховным судом РФ террористическими и, следовательно, запрещенных. Наивно было полагать, что террористов бы пригласили на сочинский форум, на чем наверняка бы настаивал Эр-Рияд.



Во-вторых, от участия в сочинских переговорах категорично отказались курды. Они, кстати, также находятся в конфронтации с Комитетом по совместным переговорам, обвиняя входящие в него салафитские группировки в массовых военных преступлениях в Сирийском Курдистане.



Но не поехали курды по иной причине: против их участия категорично высказалась Турция, позиция которой для России кажется, видимо, более весомой. Да и отказ от участия в Конгрессе национального диалога для курдов стал способом выразить свое отношение к военной операции "Оливковая ветвь" в Африне.



С начала операции (21 января), по подсчетам расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), ее жертвами уже стали 85 военных и 61 гражданское лицо. Среди них проживающие в Африне арабы, курды и армяне, в том числе 18 женщин и 11 детей.



В-третьих, уже перед самым началом конгресса неожиданно "взбрыкнула" прилетевшая из Анкары делегация оппозиционеров, поддерживаемых Турцией, - представители Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКРОС) и полевые командиры "Свободной сирийской армии".



Ясно, что это был заранее организованный демарш: оппозиционеры якобы не захотели фотографироваться на фоне заранее согласованного логотипа конгресса - голубей, держащих оливковые ветви, и сирийского флага. Однако представлять интересы полевых командиров согласилась делегация Турции, которую возглавлял замминистра иностранных дел Седат Онал.



Несмотря на все недоразумения, переговоры все же состоялись (хотя и абсолютное большинство в зале составляли делегаты, лояльные действующему режиму Башара аль-Асада). И было в конечном итоге решено создать Конституционную комиссию, которая бы занялась совместной разработкой драфта будущего основного документа Сирии. Приступит к работе комиссия в рамках Женевского переговорного процесса под эгидой ООН.



Эксперт: наши главные оппоненты - США и Саудовская Аравия



Ход и итоги сочинских переговоров "Свободная пресса" обсудила с нашим ведущим экспертом по Ближнему Востоку, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.



"СП": - Михаил Юрьевич, в переговорах участвовали спецпредставитель ООН Стефан де Мистура, представители властей Ирана, Турции и Сирии. Но в Сочи не пригласили представителей других ближневосточных стран, претендующих на участие в сирийском урегулировании - Иордании, Израиля или Саудовской Аравии. Как вы думаете, почему?



- Целый ряд стран направил свих представителей в Сочи. Из числа постоянных членов Совбеза ООН это Китай и Великобритания. США и Франция отказались прислать своих представителей. Большинство арабских стран, приглашенных в Сочи, прислали представителей того или иного уровня. Исключение составила Саудовская Аравия, что, вероятно, связано с тем, что влиятельный оппозиционный Сирийский комитет по переговорам, штаб-квартира которого находится в Эр-Рияде, вообще отказался отправить свою делегацию на форум.



Вы упомянули Израиль, но он хотя и сосед в Сирии, однако не вовлечен непосредственно в конфликт. Да и по чисто политическим соображением его приглашение в Сочи было невозможно. К арабам израильтян приглашать нельзя, беседы все равно не получится. Но, нужно напомнить, мы с Израилем взаимодействуем: Владимир Путин только что принимал израильского премьера в Москве.



"СП": - Курды также не участвуют в переговорах. Ясно, что это связано с турецкой операцией "Оливковая ветвь" в Африне. Как вы полагаете, Анкара сознательно начала вторжение в Сирию перед сочинскими переговорами, чтобы сорвать участие в них курдов?



- Безусловно, операция в Африне турками была начата неслучайно в преддверии форума. Они стараются закрепиться там и создать свою зону влияния. И показать одновременно, что Турция - важный политический игрок на послевоенной сирийской территории. Судя по предварительным переговорам, вероятно, была достигнута договоренность о предоставлении туркам свободы действий в Африне в обмен на непротиводействие военной операции сирийской армии в Идлибе.



"СП": - То есть для России приглашение Турции на сочинский форум было важнее, нежели приглашение курдов? А ведь когда-то мы выступали на курдской стороне…



- Я думаю, мы сейчас стараемся помочь Асаду восстановить контроль над еще не освобожденными территориями и дать что-то туркам в виде Африна в обмен на их лояльность и в попытке их еще больше оторвать от США. А это последнее, конечно, для нас приоритет.



"СП": - В Сочи не поехали представители крупнейшего оппозиционного объединения - Комитета по совместным переговорам, который возглавляет бывший премьер-министр Сирии. Причем это объединение было создано специально для участия в других переговорах - в Эр-Рияде, Женеве и даже Астане.



- Усадить абсолютно все стороны за стол переговоров, наверно, не очень реально, но многих - вероятно, возможно. При условии, что наши основные оппоненты (такие как США и Саудовская Аравия) не будут вставлять палки в колеса. Но они непременно будут это делать и уже делают. Кстати, на этом фоне я бы отметил конструктивную позицию, занятую британским МИДом.



"СП": - В целом как вы оцениваете итоги сочинских переговоров?



- Я очень внимательно следил за ходом переговоров, прочитал заявление о создании Конституционной комиссии. Думаю, это хорошее начало. В комиссию нужно будет обязательно привлечь тех, кто участвует в женевских переговорах, но не приехал в Сочи. Ну, и разумеется, курдов, чтобы выработать полноценный и сбалансированный проект новой Конституции Сирии.

31.1.18 Источник - svpressa.ru

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