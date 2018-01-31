 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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08:24  Дочери и внуки Ислама Каримова не приняли участие на праздновании его юбилея
08:02  О чем говорят поставки российского СПГ в Соединенные Штаты, - П.Искендеров
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00:01  Четверть века унижения и страха. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 2
Среда, 31.01.2018
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16:13  Тотальное подчинение. Зачем Россия согласилась на такую "Олимпиаду", - Э.Лимонов
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Дочери и внуки Ислама Каримова не приняли участие на праздновании его юбилея
08:24 01.02.2018

В Узбекистане широко отметили 80-летия со дня рождения первого президента Ислама Каримова. Однако внуки и дочери первого президента не присутствовали на мероприятиях в честь его дня рождения.

В Самарканде 30 января открылся мемориальный комплекс Ислама Каримова, а в городе Карши состоялась церемония открытия памятника первому президенту.

По сообщениям местных СМИ, мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Ислама Каримова, прошли по всей республике.

В юбилейных мероприятиях приняла участие супруга ныне покойного первого президента Татьяна Каримова. Однако внуки и дочери Ислама Каримова не присутствовали на мероприятиях в честь его 80-летия.

Проживающая в США младшая дочь Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева написала на своей странице в Facebook’е, что не смогла прилететь в Узбекистан "по сложившимся причинам".

"По сложившимся причинам сегодня мы не в Самарканде, но мы знаем, что вы ждете, на своем новом красивом месте, в своем родном любимом городе, свой народ – своих детей, всех кто искреннее любил и продолжает любить вас", – написала в соцсети Лола Каримова-Тилляева.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова отбывает тюремное наказание. Кроме того, в прошлом году в отношении нее были выдвинуты новые уголовные обвинения и предстоит еще один суд.

25-летний старший внук ныне покойного первого президента Узбекистана Ислам Каримов-младший накануне 80-летнего юбилея деда попросил политическое убежище в Великобритании.
Январь 31, 2018

Источник - rus.ozodi.org
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