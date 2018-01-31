О чем говорят поставки российского СПГ в Соединенные Штаты, - П.Искендеров

08:02 01.02.2018 Начало



Успешная реализация проекта сооружения газопровода "Турецкий поток" представляет собой лишь один из элементов процесса укрепления позиций России на мировом газовом рынке. Не менее важным обстоятельством является начало поставок российскими производителями сжиженного природного газа, в том числе в Соединенные Штаты, которые последние годы усиленно стремятся продвигать европейцам собственный СПГ.



Недавно принадлежащий французской компании Engie танкер Gaselys с российским СПГ прибыл в регазификационный терминал Everett в районе Бостона. Это стало первой за три года поставкой российского сжиженного природного газа в США. Источником поставок является продукция российского проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа "Ямал СПГ". Причины сделки представитель терминала Everett в интервью агентству деловых новостей Bloomberg объяснил просто: "возросший спрос" на газ на Восточном побережье США. Как отмечает Bloomberg, данная поставка свидетельствует о появлении нового источника топлива для северо-восточного коридора США, где цены на газ взлетели из-за необычно холодной зимы. Аналогичная оценка прозвучала и в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе министра энергетики России Александра Новака. По его словам, поставка сжиженного природного газа из Сибири в Соединенные Штаты говорит о формировании мирового рынка СПГ.



А уже в феврале американцы ожидают прибытия из французского порта Дюнкерк второго танкера со сжиженным природным газом из России – Provalys. На его борт будет погружена еще одна партия российского СПГ. Ориентировочный срок прибытия в Бостон танкера Provalys – 15 февраля. Компания Engie закупила этот груз еще перед зимним сезоном, ожидая, что спрос на сжиженный природный газ будет выше запланированного.



Здесь примечательно, что Соединенные Штаты, позиционирующие себя на мировом рынке СПГ в качестве основного игрока и убеждающие европейцев отказаться от покупок трубопроводного газа в России ради американского сырья, сами выступают импортером сжиженного природного газа. На протяжении последних трех лет американцы покупали СПГ в Тринидаде и Тобаго, но климатические условия (небывалые морозы и сильный снегопад на всем Восточном побережье Северной Америки) и возросшие потребности национальной энергетики потребовали от США увеличить закупки – в том числе у французской компании Engie, действующей на мировом спотовом рынке газа.



Продвигая в Европу собственное сырье, американцы прибегают к прямому политическому давлению на европейцев, требуя от них свернуть взаимодействие с Россией. В частности, госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам своих состоявшихся на днях переговоров с новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким снова высказался против реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", поскольку он-де "подрывает безопасность и стабильность Европы".



Между тем, как показывает история с начавшимися поставками в США российского СПГ, позиции самих американцев в энергетической сфере уязвимы – особенно на фоне планируемого ведущими российскими компаниями наращивания производства сжиженного природного газа. В частности, как заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе заместитель председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Денис Храмов, компания намерена уменьшить стоимость строительства нового СПГ-завода с тем, чтобы повысить конкурентоспособность российского сырья. Речь идет о сооружении завода "Арктик СПГ-2" на омываемом водами Карского моря полуострове Гыдан мощностью 18,3 млн тонн СПГ в год. Использование на данном объекте новых инженерных решений позволит снизить издержки примерно на треть. "Наши инженерные решения приведут к тому, что, помимо очень низких затрат на добычу и геологоразведку, мы сможем достичь показателя затрат на сжижение менее 2 долларов за миллион британских тепловых единиц (MBTU)", – подчеркнул Денис Храмов.



Операционные затраты на сжижение газа на "Ямал СПГ", по оценке аналитической компании Vygon Consulting, составляют около 2,85 доллара за MBTU. Добиться почти полуторакратного снижения капитальных затрат на строительство завода и, как следствие, расходов на сжижение НОВАТЭК рассчитывает благодаря использованию новой технологии строительства. "Арктик СПГ-2" будет монтироваться на специальных железобетонных платформах, которые вместе с модулями сжижения будут строиться на Кольской верфи в Мурманске.



В результате конкурировать с российскими поставками на мировом рынке СПГ сможет только Катар. В настоящее время минимальная себестоимость поставок СПГ в Европу среди основных производителей именно у Катара – 3,19 доллара за миллион условных британских тепловых единиц. У сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" себестоимость составляет 3,83 доллара за MBTU. Внедрение НОВАТЭКом новых технологий при строительстве и эксплуатации "Арктик СПГ-2" позволит снизить себестоимость с учетом расходов на транспортировку до уровня 2,98 доллара за MBTU. Для сравнения: себестоимость американского СПГ для Европы с отгрузкой на терминале Sabinc Pass в Хьюстоне составляет 6,83 доллара за MBTU. Как говорится, почувствуйте разницу.



Развитие ситуации с поставками российского СПГ в Соединенные Штаты демонстрирует ошибочность попыток ряда европейских стран вытеснить российский трубопроводный газ, заменив его американским сжиженным газом. Как показывают расчеты, уже начавшиеся танкерные поставки американского СПГ на терминалы в Польше и Прибалтике в плане цены проигрывают российским поставкам трубопроводного газа порядка 30-40 долларов в пересчете на тысячу кубометров. При этом азиатские потребители готовы платить за СПГ с американских или российских заводов дороже, чем европейцы. В случае же осложнения погодных условий в США, как это произошло нынешней зимой на Восточном побережье, цена на сжиженный природный газ на американских площадках обгоняет азиатские показатели. В результате СПГ-танкеры меняют курс следования с Азии на Соединенные Штаты, но никак не на Европу, которая географически, а также с точки зрения инфраструктуры и ценовых показателей остается в связке с российскими трубопроводными поставками.



Петр ИСКЕНДЕРОВ | 31.01.2018 Источник - fondsk.ru

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