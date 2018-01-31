"Сынов" больше нет, остались одни б... Сенат Канады одобрил изменение слов гимна на "гендерно нейтральные"

07:55 01.02.2018 Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, который предусматривает "гендерно нейтральные" изменения в тексте национального гимна. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты канадского парламента.



"Закон С-210 сделает англоязычную версию национального гимна гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон будут внесены изменения, и в гимне слова "сынов" (thy sons) будут изменены на "нас" (of us)", - говорится в сообщении.



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Законопроект о внесении изменений в текст гимна представил член парламента Мориль Беланже. В 2016 году проект закон одобрила палата общин. Источник - rbc.ru

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