 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.02.2018
14:39  Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
14:37  Польский Сенат одобрил уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины
10:08  ТаджЭнергоПике. Задолженность "Барки точик" за год выросла на 1 млрд. сомони
10:00  Умер Каххор Хасанов - глава комсомола Таджикистана 1950-х и 1-й секретарь Ленинабадского горкома КПТ 1960-х
09:58  Будет ли прогресс в кыргызско-таджикских переговорах по границе?
09:55  Кто же "нажился" на модернизации БишкекТЭЦ? - З.Бактыбаев
09:40  Почему Вашингтон "испугался" Тегерана? - И.Джорбенадзе
09:31  Назарбаев зажал Россию в стальные тиски. Почему ЕАЭС становится пространством торговых войн, - "СП"
09:28  "Кремлевский доклад" по-китайски. Почему США никогда не опубликуют "пекинский санкционный список", - С.Гомзикова
09:26  Стокгольмскому террористу узбеку Акилову грозит пожизненное
09:22  СуперСильвио. Берлускони опять рвется к рулю Италии, - В.Малышев
09:20  Криптолихорадка и криптовалютные пирамиды, - Е.Пустовойтова
08:35  Не только США против "российского мира" в Сирии. К итогам сочинского конгерсса, - А.Чаблин
08:24  Дочери и внуки Ислама Каримова не приняли участие на праздновании его юбилея
08:02  О чем говорят поставки российского СПГ в Соединенные Штаты, - П.Искендеров
07:55  "Сынов" больше нет, остались одни б... Сенат Канады одобрил изменение слов гимна на "гендерно нейтральные"
07:51  Индия вспомнила о заветах Махатмы Ганди. "Отец нации" был убит фанатиком 70 лет назад
00:39  Российский олигархат. Придворные дворковичи и прочие черные каракатицы.., - А.Проханов
00:38  Раздвоение Йемена. Конфигурация гражданской войны усложняется прямо на глазах
00:11  Russiagate, стриптиз спецслужб. Заговор против Трампа был организован Министерством юстиции, ФБР и ЦРУ, - П.Робертс
00:08  Риад соревнуются с Тегераном в поддержке террористов, - А.Эскин
00:03  National Interest: Иран потерпит крах и без помощи США
00:01  Четверть века унижения и страха. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 2
Среда, 31.01.2018
23:51  В Шымкенте ликвидировали очередную ячейку "спящих" джихадистов - 12 жителей из 6 районов
23:24  Ушел в мир иной теоретик "цветных революций" Джин Шарп
22:23  Комитет по инвестициям в КазПравительстве возглавил Ерлан Хаиров
22:19  Прокурор Алматы Миразов уволен по статье
21:42  ВБ, ЕБ и АБИИ вроде как дают Таджикистану $325 млн на реконструкцию Нурекской ГЭС. Осталось наскрести еще столько же
21:23  Новым руководителем СНБ Узбекистана стал бывший судья Ихтиер Абдуллаев, Генпрокурором - Отабек Муродов
21:07  Средства массового вымогательства. В Казахстане нашли идеальный способ борьбы с журналистами и блогерами, - В.Сурганов
19:56  Рустам Иноятов уволен из главы СНБ и назначен госсоветником президента Узбекистана
18:42  КырДепутаты требуют, чтобы энергетики отчитывались по аварии БишкекТЭЦ... на кыргызском языке
17:52  Горе-руководителей Бишкекской ТЭЦ Боркоева и Омуркул уулу решено уволить
16:46  Глава КырНацэнергохолдинга Калиев подал в отставку
16:21  Товарищ Исламходжа. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 1
16:16  В Самарканде открыт Мавзолей Ислама Каримова (фото)
16:13  Тотальное подчинение. Зачем Россия согласилась на такую "Олимпиаду", - Э.Лимонов
16:03  Asia Times: Китайский проект "Один пояс - один путь" столкнулся с крупными проблемами
08:27  В Киевском аэропорту задержали вербовщика террористов - гражданина Кыргызстана
08:23  Межсирийский диалог на повышенных тонах в Сочи, - М.Беленькая
08:22  Саудовская Аравия конфисковала у коррупционеров $108 млрд
07:29  Российская авиация отработала по турецкой броне-колонне, пытавшейся выдвинуться в стороны Алеппо
06:59  Трагически погиб (сбила машина) известный таджикский журналист Галим Фасхутдинов
06:55  "Турецкий поток" идеален со всех сторон, - П.Искендеров
06:53  Навруз, как предчувствие: в Таджикистане встретили праздник Сада, - Л.Гайсина
06:50  Холода, холода, а с насиженных мест... КырПремьер Исаков пытается уволить главу Бишкекской ТЭЦ
06:47  Война в Сирии: Сочинский формат переговоров может устроить США, - И.Субботин
05:44  Суд Иллинойса "взыскал" с командира ДНР Стрелкова $400 млн ущерба за голландский "Боинг"
00:56  Террору в Сирии дают "добро", - С.Кожемякин
00:43  Китай продает облигации США, - Бэйцзин циннянь бао
00:41  В 7-м микрорайоне Бишкека четвертый день нет света
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индия вспомнила о заветах Махатмы Ганди. "Отец нации" был убит фанатиком 70 лет назад
07:51 01.02.2018

Премьер-министр Нарендра Моди и другие руководители страны посетили место кремации человека, чье учение помогло Индии завоевать независимость без насильственной революции. Идеи Махатмы Ганди вдохновляют борцов за мир и права человека по сей день. Но реализованы ли они в самой Индии? Хотя правительство и говорит, что следует по его пути, споры не утихают. Поклонники Махатмы доказывают, что пропасть между бедными и богатыми выросла, а конфликты между индусами и мусульманами участились.

Индусский националист Натхурам Годзе с помощью сообщника убил Ганди несколькими выстрелами из пистолета. Состоялся суд. Через несколько месяцев двое заговорщиков были повешены.

И вот наступила 70-я годовщина гибели человека, которого еще при жизни приверженцы называли пророком и Махатмой (большой душой). Президент Индии Рам Натх Ковинд, премьер-министр Нарендра Моди и видные политические деятели побывали в Раджгхате – мемориале Ганди – и отдали ему положенные почести.

Индийцы почитают Ганди как "отца нации". Но следует ли страна его заветам? Вчера группы приверженцев зажигали свечи и распевали псалмы на улицах Мумбаи. Однако многие прохожие, как передала пресса, восприняли церемонию с удивлением. Они просто не знали о годовщине.

Зато экспертам и комментаторам годовщина дала богатую пищу для размышлений. Сударшан Айенгар, бывший руководитель учебного заведения, основанного Махатмой Ганди в 1920 году, напоминает слова великого человека о том, что индийцы используют термин "сварадж" (свое правление, независимость), не понимая его истинного смысла. И лидеры, которые руководили страной после смерти Ганди, разработали политико-идеологическую стратегию, расходившуюся с его идеями. "Каста и религия стали инструментами, с помощью которых можно добиться политических выгод. Политика партий в самой большой демократии мира стала развращать умы и сердца людей… Кастовые и религиозные предрассудки углубились, – считает Айенгар. – Сегодня страна глубоко погрязла в кастовых и межобщинных конфликтах. Уровень жизни существенно вырос. Но существенно возросло и экономическое неравенство".

Публицист Динеш Гундарао на страницах газеты Deccan Chronicle тоже приходит к невеселым выводам. Он задается вопросами: гордился бы Ганди тем, чем стала страна его мечты? Одобрил бы он путь, по которому движется наша демократия? "Думаю, нет", – отвечает автор.

Конечно, Индия была новой независимой страной с нарождающейся демократией, а превратилась в быстро растущую страну с устойчивой демократией. Но Ганди до последнего вздоха стоял за то, чтобы все дети Индии, независимо от касты, цвета кожи и экономического статуса, были равны, а меньшинства пользовались теми же правами, что и большие общины. Но теперь снова происходит поляризация между религиозными общинами. А те, кто стоит у власти, молчаливо взирают на это. Комментатор объясняет растущую нетерпимость к меньшинствам позицией правящей партии Бхаратия Джаната парти (БДП), массовой базой которой являются индусские националистические организации.

Насколько объективны в своих суждениях вышеупомянутые публицисты? В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев отметил: "Ганди сыграл огромную роль в становлении и развитии Индии. Но один человек не может добиться серьезных перемен. Под его влиянием индийское правительство начиная с 1947 года пытается улучшить жизнь низов. Но это не очень удается. Разрыв между верхами и низами практически не уменьшается. Заповедь о ненасилии воздействует на общество, но полностью не привилась".

Что касается политической сферы, то в Индии нет серьезных партий, которые бы взяли на вооружение гандистские принципы. Их исповедуют очень небольшие организации, которые, по существу, никакой роли не играют. "В экономике действует концепция "свадеши", которую взял на вооружение Ганди. "Свадеши" – это свое производство, то есть ориентация на импортозамещение. Традиционно Индия ориентируется на внутренний рынок. К 2030 году там будет 500 млн представителей среднего класса, который привык к тому же типу потребления, что и на Западе, – пояснил Лунев. – По инвестиционной привлекательности Индия идет в одной лиге с США и Китаем. Принцип "свадеши" может действовать, не случайно Моди провозгласил программу "Сделай в Индии".

01.02.2018

Владимир Скосырев

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517460660
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  