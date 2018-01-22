Russiagate, стриптиз спецслужб. Заговор против Трампа был организован Министерством юстиции, ФБР и ЦРУ, - П.Робертс

00:11 01.02.2018 Читатели спрашивают меня: "Почему не публикуют доклад Комитета по разведке палаты представителей о расследовании скандала Russiagate, если он достоверен?". Должны же быть какие-то причины, помимо глупости республиканцев.



Среди множества причин, которые могут препятствовать выпуску доклада, следующие:



1. Республиканцы традиционно весьма озабочены проблемами национальной безопасности. Они не желают создавать прецедент по обнародованию секретной информации.



2. Во многих избирательных округах находятся объекты военно-разведывательного комплекса. Повредить компании, являющейся крупным работодателем, и направить финансовые потоки в пользу конкурента – весьма серьезное соображение.



" Америка столкнулась с заговором с целью совершения государственного переворота "



3. Режим Джорджа Буша-младшего/Дика Чейни был неоконсервативным. Одно из последствий заключается в том, что республиканцы находятся под влиянием неоконсерваторов, которые делают постоянный упор на "российскую угрозу".



4. Израильское лобби может сместить любого члена палаты представителей или сената. Оно в союзе с неоконсерваторами, и предназначение этого альянса в том, чтобы поддерживать военную активность США для отражения того, что считается угрозами господству Израиля на Ближнем Востоке, и для противостояния России, поддерживающей Сирию и Иран, то есть страны, представляющиеся угрозой для Израиля.



5. Многие республиканцы сами осуществили массированные инвестиции в утверждения относительно скандала Russiagate, направленного против Трампа. И сейчас они хотели бы заменить его Пенсом. Другие республиканцы считают, что Трамп подрывает альянсы Вашингтона, заключенные с огромным трудом и при огромных затратах. А значит, он таким образом подрывает власть и мощь Вашингтона.



Многие американцы просто не понимают, насколько высоки ставки. Америка столкнулась с заговором с целью совершения государственного переворота. Он был организован высокопоставленными чиновниками Министерства юстиции, ФБР и ЦРУ, оставшимися от администрации Обамы, Национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон, а также пресститутскими СМИ с тем, чтобы повернуть вспять исход демократических выборов и сметить президента с его должности.



В основе заговора лежит приобретенное за деньги фальшивое досье, которое состоит из неподтвержденных утверждений в адрес Трампа. Это досье и эти утверждения были использованы для того, чтобы в суде по надзору за иностранными разведками получать ордера для шпионажа за Трампом и его многочисленными подчиненными. Так они надеялись заиметь хоть какие-то данные, которые можно было бы использовать против Трампа. Через агентуру ЦРУ в СМИ фальшивые утверждения можно было скармливать общественности и использовать, чтобы создать скандал, который потребовал бы учредить должность специального прокурора для расследования Russiagate.



Как только расследование началось, пресститутки поддерживали к нему живой интерес, надеясь, что им удастся убедить достаточное количество американцев: мол, Трамп, должно быть, сделал что-то, дыма без огня не бывает, и это "что-то" оправдает смещение его с должности. Подобное сработало против Ричарда Никсона, но не сработало против Рональда Рейгана. А Трамп не Рейган.



Если руководителям ведомств сойдет с рук попытка государственного переворота, это полный конец демократии, ответственности и подотчетности властей перед гражданами. Палата представителей, сенат, судебная власть станут такими же беспомощными, как сенат Древнего Рима при цезарях. Мы будем жить при диктатуре, управляемой ведомствами полицейского государства.



Многие американцы говорят, что им потому и не нужен доклад Комитета палаты представителей по разведке, что они с самого начала не верили в дерьмо скандала Russiagate. Но дело-то не в этом. Им нужен этот доклад потому, что те, кто в ответе за эту попытку государственного переворота, должны быть установлены, им должны быть предъявлены обвинения и за деяния, связанные с государственной изменой, вынесены приговоры. Это не мелочи. Нет ни малейшего шанса, что удастся сохранять власть ответственной и подотчетной, если это власть полицейского государства, по пути к которому США двигаются уже давно. И выявленный факт наглой попытки государственного переворота против президента Трампа – возможность остановить это движение.



Многие люди до сих пор не понимают, что рассекреченный и несколько подредактированный документ суда по надзору за иностранными разведками (https://www.paulcraigroberts.org/2018/01/22/here-are-all-the-facts-about... ) содержит признания ФБР и Министерства юстиции в том, что они незаконно вели слежку и получали судебные ордера под фальшивыми предлогами. Другими словами, у нас имеются признания самого суда по надзору за иностранными разведками в том, что ФБР и Министерство юстиции признались в совершенных правонарушениях. Когда офицер Министерства юстиции по связи с конгрессом Стивен Бойд заявляет, что министерству ничего неизвестно о каких-либо правонарушениях, он врет. Минюст уже признался в своих правонарушениях суду по надзору за иностранными разведками. Когда адмирал Роджерс, директор Агентства национальной безопасности, вдруг обнаружил, что ФБР и Минюст злоупотребляли шпионской слежкой в партийно-политических интересах, он заявил, что сообщит об этом суду по надзору за иностранными разведками. Это побудило ФБР и Минюст первыми признаться суду в своих "ошибках" и пообещать ужесточить процедуры, чтобы не делать ошибок в будущем. Именно такие "ошибки" и отображают судебные документы. Другими словами, всеобщим достоянием является информация, которая доказывает, что Russiagate – это заговор, организованный с целью смещения президента Соединенных Штатов.



Легко понять, что если бы заговор состоялся, всем действиям Вашингтона по сокрытию того самого заговора пришел бы конец, как конец пришел бы "великому демократическому правительству" и "справедливости для всех". Другие правительства, главным образом власти России и Китая, в американском государственном перевороте усмотрели бы окончательный переход Америки к полицейскому государству и отбросили бы свои утопические идеи достичь каких-то договоренностей с Вашингтоном. А всемирное признание того факта, что США окончательно превратились в полицейское государство, наложило бы сильные ограничения на возможности Вашингтона продолжать заниматься устрашением всего мира.



Справка "ВПК"



Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts) – доктор экономических наук. Заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации президента Рональда Рейгана. В 1981–1989 годах был автором экономической политики американского правительства, получившей название рейганомика. Работал редактором и обозревателем газеты Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. Вел постоянную колонку в газете Washington Times. Автор книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора (https://www.paulcraigroberts.org/2018/01/25/russiagate-stakes-extreme/)



Пол Робертс,

доктор экономических наук (США)



Перевод Сергея Духанова,

специально для "ВПК"



№ 4 (717) за 30 января 2018 Источник - vpk-news.ru

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