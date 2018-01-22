 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.02.2018
00:39  Российский олигархат. Придворные дворковичи и прочие черные каракатицы.., - А.Проханов
00:38  Раздвоение Йемена. Конфигурация гражданской войны усложняется прямо на глазах
00:11  Russiagate, стриптиз спецслужб. Заговор против Трампа был организован Министерством юстиции, ФБР и ЦРУ, - П.Робертс
00:08  Риад соревнуются с Тегераном в поддержке террористов, - А.Эскин
00:03  National Interest: Иран потерпит крах и без помощи США
00:01  Четверть века унижения и страха. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 2
Среда, 31.01.2018
23:51  В Шымкенте ликвидировали очередную ячейку "спящих" джихадистов - 12 жителей из 6 районов
23:24  Ушел в мир иной теоретик "цветных революций" Джин Шарп
22:23  Комитет по инвестициям в КазПравительстве возглавил Ерлан Хаиров
22:19  Прокурор Алматы Миразов уволен по статье
21:42  ВБ, ЕБ и АБИИ вроде как дают Таджикистану $325 млн на реконструкцию Нурекской ГЭС. Осталось наскрести еще столько же
21:23  Новым руководителем СНБ Узбекистана стал бывший судья Ихтиер Абдуллаев, Генпрокурором - Отабек Муродов
21:07  Средства массового вымогательства. В Казахстане нашли идеальный способ борьбы с журналистами и блогерами, - В.Сурганов
19:56  Рустам Иноятов уволен из главы СНБ и назначен госсоветником президента Узбекистана
18:42  КырДепутаты требуют, чтобы энергетики отчитывались по аварии БишкекТЭЦ... на кыргызском языке
17:52  Горе-руководителей Бишкекской ТЭЦ Боркоева и Омуркул уулу решено уволить
16:46  Глава КырНацэнергохолдинга Калиев подал в отставку
16:21  Товарищ Исламходжа. 80-летию Каримова посвящается. Ч. 1
16:16  В Самарканде открыт Мавзолей Ислама Каримова (фото)
16:13  Тотальное подчинение. Зачем Россия согласилась на такую "Олимпиаду", - Э.Лимонов
16:03  Asia Times: Китайский проект "Один пояс - один путь" столкнулся с крупными проблемами
08:27  В Киевском аэропорту задержали вербовщика террористов - гражданина Кыргызстана
08:23  Межсирийский диалог на повышенных тонах в Сочи, - М.Беленькая
08:22  Саудовская Аравия конфисковала у коррупционеров $108 млрд
07:29  Российская авиация отработала по турецкой броне-колонне, пытавшейся выдвинуться в стороны Алеппо
06:59  Трагически погиб (сбила машина) известный таджикский журналист Галим Фасхутдинов
06:55  "Турецкий поток" идеален со всех сторон, - П.Искендеров
06:53  Навруз, как предчувствие: в Таджикистане встретили праздник Сада, - Л.Гайсина
06:50  Холода, холода, а с насиженных мест... КырПремьер Исаков пытается уволить главу Бишкекской ТЭЦ
06:47  Война в Сирии: Сочинский формат переговоров может устроить США, - И.Субботин
05:44  Суд Иллинойса "взыскал" с командира ДНР Стрелкова $400 млн ущерба за голландский "Боинг"
00:56  Террору в Сирии дают "добро", - С.Кожемякин
00:43  Китай продает облигации США, - Бэйцзин циннянь бао
00:41  В 7-м микрорайоне Бишкека четвертый день нет света
00:37  Резвится школота. В Госкоммолодежи Киргизии недостача на 31,8 миллиона сомов
00:04  Где Вашингтон готовит своих военных дипломатов…, - П.Густерин
00:03  Бишкек. Алмазбек Осмонов назначен директором "Фонда развития Иссык-Кульской области"
Вторник, 30.01.2018
15:26  Узбекский автомобиль Ravon R2 возглавил рейтинг самых дешевых иномарок в России
15:25  Туркменские дипломаты в Анкаре предотвратили акцию протеста у своего посольства
15:19  США допрыгались: санитарный кордон наоборот, - Р.Ищенко
15:12  The Hill: Чем грозит миру крах гегемонии США?
15:06  Меч пророка. Как удалось вернуть бесценную реликвию, украденную в горном селении Дагестана
15:00  Семь чудес из жизни Казгосзакупок, - ratel.kz
14:58  Информатор WADA Родченков заявил, что все приказы шли от Путина
14:57  National Interest: Действительно ли Трамп победил ИГИЛ?
14:53  "Цифровизация" Казахстана и другие сказки дедушки Елбасы. А в реале...
14:44  Кто кого отгеноцидил? Как укр-бандеровцы рассорились с польскими нациками, - А.Уваров
14:38  Мигрантам из Узбекистана прокладывают ЖД-колею в Россию (карта)
14:34  Анджелина Джоли сделала предложение членам СБ ООН по Сирии
14:30  Необъявленная биологическая война США против России. Часть 1, - А.Никишин
14:29  Иссык-Куль - замерз! (видео)
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Russiagate, стриптиз спецслужб. Заговор против Трампа был организован Министерством юстиции, ФБР и ЦРУ, - П.Робертс
00:11 01.02.2018

Читатели спрашивают меня: "Почему не публикуют доклад Комитета по разведке палаты представителей о расследовании скандала Russiagate, если он достоверен?". Должны же быть какие-то причины, помимо глупости республиканцев.

Среди множества причин, которые могут препятствовать выпуску доклада, следующие:

1. Республиканцы традиционно весьма озабочены проблемами национальной безопасности. Они не желают создавать прецедент по обнародованию секретной информации.

2. Во многих избирательных округах находятся объекты военно-разведывательного комплекса. Повредить компании, являющейся крупным работодателем, и направить финансовые потоки в пользу конкурента – весьма серьезное соображение.

" Америка столкнулась с заговором с целью совершения государственного переворота "

3. Режим Джорджа Буша-младшего/Дика Чейни был неоконсервативным. Одно из последствий заключается в том, что республиканцы находятся под влиянием неоконсерваторов, которые делают постоянный упор на "российскую угрозу".

4. Израильское лобби может сместить любого члена палаты представителей или сената. Оно в союзе с неоконсерваторами, и предназначение этого альянса в том, чтобы поддерживать военную активность США для отражения того, что считается угрозами господству Израиля на Ближнем Востоке, и для противостояния России, поддерживающей Сирию и Иран, то есть страны, представляющиеся угрозой для Израиля.

5. Многие республиканцы сами осуществили массированные инвестиции в утверждения относительно скандала Russiagate, направленного против Трампа. И сейчас они хотели бы заменить его Пенсом. Другие республиканцы считают, что Трамп подрывает альянсы Вашингтона, заключенные с огромным трудом и при огромных затратах. А значит, он таким образом подрывает власть и мощь Вашингтона.

Многие американцы просто не понимают, насколько высоки ставки. Америка столкнулась с заговором с целью совершения государственного переворота. Он был организован высокопоставленными чиновниками Министерства юстиции, ФБР и ЦРУ, оставшимися от администрации Обамы, Национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон, а также пресститутскими СМИ с тем, чтобы повернуть вспять исход демократических выборов и сметить президента с его должности.

В основе заговора лежит приобретенное за деньги фальшивое досье, которое состоит из неподтвержденных утверждений в адрес Трампа. Это досье и эти утверждения были использованы для того, чтобы в суде по надзору за иностранными разведками получать ордера для шпионажа за Трампом и его многочисленными подчиненными. Так они надеялись заиметь хоть какие-то данные, которые можно было бы использовать против Трампа. Через агентуру ЦРУ в СМИ фальшивые утверждения можно было скармливать общественности и использовать, чтобы создать скандал, который потребовал бы учредить должность специального прокурора для расследования Russiagate.

Как только расследование началось, пресститутки поддерживали к нему живой интерес, надеясь, что им удастся убедить достаточное количество американцев: мол, Трамп, должно быть, сделал что-то, дыма без огня не бывает, и это "что-то" оправдает смещение его с должности. Подобное сработало против Ричарда Никсона, но не сработало против Рональда Рейгана. А Трамп не Рейган.

Если руководителям ведомств сойдет с рук попытка государственного переворота, это полный конец демократии, ответственности и подотчетности властей перед гражданами. Палата представителей, сенат, судебная власть станут такими же беспомощными, как сенат Древнего Рима при цезарях. Мы будем жить при диктатуре, управляемой ведомствами полицейского государства.

Многие американцы говорят, что им потому и не нужен доклад Комитета палаты представителей по разведке, что они с самого начала не верили в дерьмо скандала Russiagate. Но дело-то не в этом. Им нужен этот доклад потому, что те, кто в ответе за эту попытку государственного переворота, должны быть установлены, им должны быть предъявлены обвинения и за деяния, связанные с государственной изменой, вынесены приговоры. Это не мелочи. Нет ни малейшего шанса, что удастся сохранять власть ответственной и подотчетной, если это власть полицейского государства, по пути к которому США двигаются уже давно. И выявленный факт наглой попытки государственного переворота против президента Трампа – возможность остановить это движение.

Многие люди до сих пор не понимают, что рассекреченный и несколько подредактированный документ суда по надзору за иностранными разведками (https://www.paulcraigroberts.org/2018/01/22/here-are-all-the-facts-about... ) содержит признания ФБР и Министерства юстиции в том, что они незаконно вели слежку и получали судебные ордера под фальшивыми предлогами. Другими словами, у нас имеются признания самого суда по надзору за иностранными разведками в том, что ФБР и Министерство юстиции признались в совершенных правонарушениях. Когда офицер Министерства юстиции по связи с конгрессом Стивен Бойд заявляет, что министерству ничего неизвестно о каких-либо правонарушениях, он врет. Минюст уже признался в своих правонарушениях суду по надзору за иностранными разведками. Когда адмирал Роджерс, директор Агентства национальной безопасности, вдруг обнаружил, что ФБР и Минюст злоупотребляли шпионской слежкой в партийно-политических интересах, он заявил, что сообщит об этом суду по надзору за иностранными разведками. Это побудило ФБР и Минюст первыми признаться суду в своих "ошибках" и пообещать ужесточить процедуры, чтобы не делать ошибок в будущем. Именно такие "ошибки" и отображают судебные документы. Другими словами, всеобщим достоянием является информация, которая доказывает, что Russiagate – это заговор, организованный с целью смещения президента Соединенных Штатов.

Легко понять, что если бы заговор состоялся, всем действиям Вашингтона по сокрытию того самого заговора пришел бы конец, как конец пришел бы "великому демократическому правительству" и "справедливости для всех". Другие правительства, главным образом власти России и Китая, в американском государственном перевороте усмотрели бы окончательный переход Америки к полицейскому государству и отбросили бы свои утопические идеи достичь каких-то договоренностей с Вашингтоном. А всемирное признание того факта, что США окончательно превратились в полицейское государство, наложило бы сильные ограничения на возможности Вашингтона продолжать заниматься устрашением всего мира.

Справка "ВПК"

Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts) – доктор экономических наук. Заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации президента Рональда Рейгана. В 1981–1989 годах был автором экономической политики американского правительства, получившей название рейганомика. Работал редактором и обозревателем газеты Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. Вел постоянную колонку в газете Washington Times. Автор книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора (https://www.paulcraigroberts.org/2018/01/25/russiagate-stakes-extreme/)

Пол Робертс,
доктор экономических наук (США)

Перевод Сергея Духанова,
специально для "ВПК"

№ 4 (717) за 30 января 2018

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517433060
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  