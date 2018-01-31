|В Шымкенте ликвидировали очередную ячейку "спящих" джихадистов - 12 жителей из 6 районов
23:51 31.01.2018
Спецоперация КНБ в Шымкенте: задержаны 12 человек
Мужчины подозреваются в экстремизме
В среду, 31 января, сотрудники Департамента КНБ по ЮКО задержали 12 жителей городов Туркестан, Арыс и Кентау, а также Шардаринского, Созакского и Тюлькубаского районов Южно-Казахстанской области.
- Указанные лица подозреваются в возбуждении религиозной розни посредством распространения экстремистских материалов в социальных сетях Интернета, - сообщили в ДКНБ по ЮКО.
Проводятся следственные действия. Устанавливается возможность участия задержанных мужчин и в других противоправных деяниях.
Напомним, подобная спецоперация была проведена в Шымкенте и 19 сентября 2017 года. В центре города были задержаны несколько человек, также по подозрению в разжигании религиозной розни. Однако до суда дошли уголовные дела только двух подозреваемых, один из которых впоследствии получил условный срок.
Динара Бекболаева
Среда, 31 Янв 2018,