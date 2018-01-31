В Шымкенте ликвидировали очередную ячейку "спящих" джихадистов - 12 жителей из 6 районов

23:51 31.01.2018 Спецоперация КНБ в Шымкенте: задержаны 12 человек



Мужчины подозреваются в экстремизме



В среду, 31 января, сотрудники Департамента КНБ по ЮКО задержали 12 жителей городов Туркестан, Арыс и Кентау, а также Шардаринского, Созакского и Тюлькубаского районов Южно-Казахстанской области.



- Указанные лица подозреваются в возбуждении религиозной розни посредством распространения экстремистских материалов в социальных сетях Интернета, - сообщили в ДКНБ по ЮКО.



Проводятся следственные действия. Устанавливается возможность участия задержанных мужчин и в других противоправных деяниях.



Напомним, подобная спецоперация была проведена в Шымкенте и 19 сентября 2017 года. В центре города были задержаны несколько человек, также по подозрению в разжигании религиозной розни. Однако до суда дошли уголовные дела только двух подозреваемых, один из которых впоследствии получил условный срок.



Динара Бекболаева

Среда, 31 Янв 2018, Источник - ratel.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517431860

Новости Казахстана

