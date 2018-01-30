Комитет по инвестициям в КазПравительстве возглавил Ерлан Хаиров

22:23 31.01.2018 В МИР РК назначены вице-министр и председатель Комитета по инвестициям



В министерстве по инвестициям и развитию (МИР) РК назначены вице-министр и председатель комитета по инвестициям, сообщает КазТАГ со ссылкой на сайт премьер-министра РК.



"Постановлением правительства РК Кабикенов Арыстан Кенжетаевич назначен на должность вице-министра по инвестициям и развитию РК, Хаиров Ерлан Картаевич назначен на должность председателя комитета по инвестициям", - говорится в сообщении.



38-летний А. Кабикенов с октября 2016 года занимал должность советника посольства РК в Японии.



В 2011–2015 годах работал в Центре стратегических разработок и анализа президента РК, министерстве регионального развития, а также в министерстве национальной экономики. В 2015–2016 годах являлся заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК.



40-летний Е. Хаиров с мая 2016 года работал в должности вице-министра по инвестициям и развитию. В 2011–2014 годах занимал руководящие должности в министерстве индустрии и новых технологий. В 2014–2016 годах возглавлял комитет по инвестициям МИР. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ratel.kz

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