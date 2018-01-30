Прокурор Алматы Миразов уволен по статье

22:19 31.01.2018 Прокурор Алматы и 2 зама прокуроров ЮКО и Актюбинской области освобождены от должностей



Прокурор Алматы и 2 зама прокуроров ЮКО и Актюбинской области освобождены от должностей, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.



"Приказами генерального прокурора РК освобождены от занимаемых должностей за совершение дисциплинарного проступка – прокурор г. Алматы Габит МИРАЗОВ (на снимке), а также за ненадлежащую организацию надзорной деятельности, системные нарушения в уголовном процессе, неэффективное представительство интересов государства – заместители прокуроров Актюбинской области Данияр СЫЗДЫКОВ и Южно-Казахстанской области Абил КОЖАХМЕТОВ", - сообщили в генпрокуратуре в среду, 31 января.



В надзорном органе уточнили, что по итогам работы расширенного заседания коллегии генеральной прокуратуры "установлены существенные недостатки в деле обеспечения законности в уголовном и гражданском процессах, сфере исполнения уголовных наказаний, а также исполнительном производстве". Выявленные нарушения стали предметом рассмотрения дисциплинарной комиссии генпрокуратуры.



"Прокуроры Актюбинской области Марат КАЙБЖАНОВ, Акмолинской области Тимур ТАШИМБАЕВ, Северо-Казахстанской области Берик АСЫЛОВ, а также заместители прокуроров Павлодарской области Бауыржан МЫРЗАКЕРОВ, Алматинской области Саян БАКИРОВ, Кызылординской области Жасулан ЕЛАМАНОВ, Атырауской области Серик ШАЛАБАЕВ, Мурат ТЮЛЕУБАЕВ, Мангистауской области Аскар ДОСЕКЕНОВ, и прокуроры г. Тараз Бекзат СЕИЛХАНОВ, и района Казыбек би г.Караганды Думан КАРЖАСПАЕВ привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ratel.kz

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