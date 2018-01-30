ВБ, ЕБ и АБИИ вроде как дают Таджикистану $325 млн на реконструкцию Нурекской ГЭС. Осталось наскрести еще столько же

21:42 31.01.2018 Таджикистану выделят $325 млн на реконструкцию Нуренской ГЭС



Общая стоимость проекта по реабилитации ГЭС составляет $700 млн



Основной источник электроэнергии в Таджикистане - Нуренская ГЭС работает на 80% своей мощности из-за износа оборудования, в связи с чем правительством республики привлекаются инвестиции для обновления гидроэлектростанции. Об этом заявил министр энергетики Таджикистана Усмонали Усмонзода, сообщает 31 января Sputnik Таджикистан.



По его словам, один из девяти гидроагрегатов находится в ремонте, что приводит к снижению установленной мощности ГЭС. Однако даже при вводе в эксплуатацию девятого гидроагрегата мощность станции составит 2700 МВт.



Отметим, проектная мощность Нуренской ГЭС составляет 3000МВт.



Сложившаяся ситуация требует модернизации электростанции. По оценкам специальной комиссии, стоимость восстановления ГЭС, в том числе замены электротехнического оборудования, работ на гидрооборудовании и плотине, составит $700 млн.



Министр сказал, что для реализации проекта Всемирный банк выделил $225 млн. Азиатский банк по инфраструктурным инвестициям и Европейский банк выделили еще $100 млн.



Ранее между Узбекистаном и Таджикистаном возник конфликт из-за водно-энергетической проблемы в среднеазиатском регионе. Каскад ГЭС в Таджикистане, в том числе Нуренская ГЭС, установлен на горной реке Вахш, которая питает реку Сырдарья - основной источник воды для земледелия в Узбекистане.



Строительство еще одной крупной электростанции на реке Вахш - Рогунской ГЭС привело к претензиям со стороны Ташкента. Перекрытие стока реки для генерации электроэнергии может привести к серьезным потерям для сельского хозяйства Узбекистана. Источник - regnum.ru

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