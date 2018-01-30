Новым руководителем СНБ Узбекистана стал бывший судья Ихтиер Абдуллаев, Генпрокурором - Отабек Муродов

21:23 31.01.2018 Как мы уже сообщали, сегодня генерал-полковник Рустам Иноятов был снят с должности главы Службы национальной безопасности Узбекистана указом президента страны Шавката Мирзиеева. Вместо него на место руководителя самого засекреченного и влиятельного ведомства страны назначен Ихтиер Абдуллаев, до сегодняшнего дня занимавший пост генерального прокурора. Об этом "Фергане" сообщили собственные источники в Ташкенте.



Ихтиер Абдуллаев родился в 1966 году в Ферганской области. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета, работал судьей, государственным советником президента, членом Сената Олий Мажлиса. Генеральным прокурором Республики Узбекистан стал в 2015 году



На должность генпрокурора вместо Абдуллаева назначен государственный советник Отабек Муродов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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