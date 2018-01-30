 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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21:42  ВБ, ЕБ и АБИИ вроде как дают Таджикистану $325 млн на реконструкцию Нурекской ГЭС. Осталось наскрести еще столько же
21:23  Новым руководителем СНБ Узбекистана стал бывший судья Ихтиер Абдуллаев, Генпрокурором - Отабек Муродов
21:07  Средства массового вымогательства. В Казахстане нашли идеальный способ борьбы с журналистами и блогерами, - В.Сурганов
19:56  Рустам Иноятов уволен из главы СНБ и назначен госсоветником президента Узбекистана
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08:23  Межсирийский диалог на повышенных тонах в Сочи, - М.Беленькая
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06:50  Холода, холода, а с насиженных мест... КырПремьер Исаков пытается уволить главу Бишкекской ТЭЦ
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Вторник, 30.01.2018
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Новым руководителем СНБ Узбекистана стал бывший судья Ихтиер Абдуллаев, Генпрокурором - Отабек Муродов
21:23 31.01.2018

Как мы уже сообщали, сегодня генерал-полковник Рустам Иноятов был снят с должности главы Службы национальной безопасности Узбекистана указом президента страны Шавката Мирзиеева. Вместо него на место руководителя самого засекреченного и влиятельного ведомства страны назначен Ихтиер Абдуллаев, до сегодняшнего дня занимавший пост генерального прокурора. Об этом "Фергане" сообщили собственные источники в Ташкенте.

Ихтиер Абдуллаев родился в 1966 году в Ферганской области. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета, работал судьей, государственным советником президента, членом Сената Олий Мажлиса. Генеральным прокурором Республики Узбекистан стал в 2015 году

На должность генпрокурора вместо Абдуллаева назначен государственный советник Отабек Муродов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
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