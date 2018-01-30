Рустам Иноятов уволен из главы СНБ и назначен госсоветником президента Узбекистана

19:56 31.01.2018 Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов назначен государственным советником президента по политико-правовым вопросам. Об этом 31 января сообщила пресс-служба главы государства.



Несколькими часами ранее Иноятов был лишен поста главы СНБ, его место занял Ихтиер Абдуллаев, до сегодняшнего дня занимавший пост генерального прокурора республики.



Напомним, что после того, как в январе 2017 года был снят с должности главы МВД Узбекистана Адхам Ахмедбаев, его тоже назначили государственным советником президента по политико-правовым вопросам (согласно другим данным – по работе с правоохранительными органами). Спустя три месяца его лишили этого поста и отправили преподавать в Академию МВД Узбекистана. А на днях появились сообщения о его задержании и отправке в следственный изолятор (СИЗО) МВД. Впрочем, по последним данным, Ахмедбаев уже находится в своем доме. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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