КырДепутаты требуют, чтобы энергетики отчитывались по аварии БишкекТЭЦ... на кыргызском языке

18:42 31.01.2018 Ну и ну! Депутаты требуют, чтобы энергетики отчитывались по аварии ТЭЦ... на кыргызском языке



В Жогорку Кенеше вновь подняли языковой вопрос. Депутатам не нравится, что энергетики говорят по-русски.



Генеральному директору ОАО "Электрические станции" Узаку Кадырбаеву делают неоднократные замечания, чтобы он отчитывался на кыргызском языке.



Торобай Зулпукаров даже вышел к процедурному микрофону, чтобы спикер обратил на его просьбу внимание. Источник - paruskg.info

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