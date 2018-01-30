|КырДепутаты требуют, чтобы энергетики отчитывались по аварии БишкекТЭЦ... на кыргызском языке
18:42 31.01.2018
Ну и ну! Депутаты требуют, чтобы энергетики отчитывались по аварии ТЭЦ... на кыргызском языке
В Жогорку Кенеше вновь подняли языковой вопрос. Депутатам не нравится, что энергетики говорят по-русски.
Генеральному директору ОАО "Электрические станции" Узаку Кадырбаеву делают неоднократные замечания, чтобы он отчитывался на кыргызском языке.
Торобай Зулпукаров даже вышел к процедурному микрофону, чтобы спикер обратил на его просьбу внимание.